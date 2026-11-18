В прошлом игры Rockstar Games часто критиковали за строгую линейность сюжетных заданий: стоило игроку отойти на пару шагов от задуманного сценария, как на экране появлялось сообщение о провале миссии. В Grand Theft Auto 6 студия сознательно отказалась от этого подхода, о чём журналистам GamesRadar+ рассказали ведущие разработчики проекта.

По словам вице-президента по дизайну Стивена Донкина, команда приложила огромные усилия, чтобы стереть привычную границу между свободным исследованием мира и прохождением сюжета. Основные задания в GTA 6 всё ещё сохраняют кинематографичную постановку, но теперь дают гораздо больше простора для импровизации. Задачи зачастую формулируются максимально широко — например, «сделать конкретное дело» или «покинуть зону», — а способ выполнения остаётся на усмотрение игрока.

Вице-президент по технологиям Rockstar Дэвид Хайнд подтвердил, что студия стремилась сократить количество раздражающих экранов провала миссии во время экспериментов.

«В этом проекте команда взяла курс на более открытую философию геймдизайна. Например, мы очень хотели сократить число провалов миссий, когда игрок экспериментирует или пробует нестандартный подход. Нам хотелось поощрять людей за то, что они действуют так, как считают нужным в рамках своего стиля игры», — объяснил Дэвид Хайнд.

Чтобы добиться такой гибкости, программистам пришлось глубже интегрировать стандартные системы искусственного интеллекта и механики открытого мира прямо в сюжетные сценарии.

«Мы гораздо активнее задействовали наши обычные механики, ИИ и системные симуляции внутри миссий. Сохранять задания максимально открытыми намного сложнее — особенно в настолько огромной игре. Но та свобода и гибкость, которую получает игрок, полностью себя оправдали», — добавил Хайнд.

Если игрок всё же увидит экран провала миссии, её не придется переигрывать с начала. Система контрольных точек в GTA 6 стала намного лучше, чем в GTA 5 и Red Dead Redemption 2 — в игре наконец-то появилась полноценная функция мгновенного перезапуска с последней контрольной точки.