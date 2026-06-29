Разработчики GTA 6 удачно затроллили всех, кто купил Ultimate-издание игры за 100$

На прошлой неделе состоялся официальный старт предварительных заказов на Grand Theft Auto 6, сопровождавшийся массовым наплывом свежих рекламных скриншотов. Разумеется, такое масштабное событие мгновенно породило новую волну теорий в фанатской среде, однако одна из находок геймеров выглядит не конспирологическим вымыслом, а крайне показательным троллингом от создателей.
На одном из скриншотов, специально рекламирующих бонусную эксклюзивную одежду для главной героини Люсии, которая входит только в самое дорогое расширенное цифровое Ultimate-издание за $100, дотошные пользователи увеличили мелкую наклейку-стикер на переднем крае деревянной витрины магазина. Разглядывая вымышленный выцветший штрихкод, юзеры сумели расшифровать и прочитать крошечный сопроводительный текст. Прямо под носом у геймеров красовалась надпись:
Покупай больше бесполезного д*рьма.
— фраза в переводе на русский язык. (в оригинале: "Buy more useless shit").
Учитывая, что наклейка на деревянном прилавке располагается именно на том промо-кадре, где за лишние +20 долларов компания агрессивно предлагает своим преданным покупателям разблокировать лишь «визуальную косметику» на героиню и эксклюзивные элементы арсенала, многие игроки мгновенно сочли это тонким стёбом от самой студии Rockstar. Сообщество игроков предполагает, что авторы таким образом в свойственной им циничной манере откровенно высмеивают укрепившуюся во всей индустрии политику создания дорогих «максимальных изданий».
Интересно, что мнения фанатов относительно «скрытого троллинга » разделились. Одна часть аудитории встретила стёб с восторгом. Вторая часть отнеслась к цинизму Rockstar более враждебно. Игроки посчитали неэтичным и возмутительным, когда компания-разработчик "в лоб выставляет ценник под 100 евро, лишая физических копий и добавляя на экраны плакаты, называя тех, кто их обогащает, потребляющими идиотами", клянясь по итогу просто спиратить игру или "посмотреть на YouTube прохождение"... А третьи и вовсе не видят в этом намеков на реальных потребителей.
Лично проверить или "посмотреть на проверять YouTube" каждую пасхалку можно будет 19 ноября.
Мне кто-то объяснит за что платить лишних 20% за ультимейт издание. Там только косметика что ли? Нафига мне эта беллиберда. Т.е. предлагают платить за розовую версию Джейсона? Не спасибки пака не хачу. Изначально Джейсон выглядел как бродяга и бэдбой, что соответствует играм гта, а по последним скринам - он уже какой-то пиcюн, что проводит полдня перед зеркалом - чёта как то не вписываевается и рушит целостность. Это называется аутентичность. В погоне за донатом, рокстар рушит аутентичность. Как было с мультом гта5 с летающими драндулетами... и колдой с Хоумлендером..
Это точно гта или это уже слащавые 12 друзей Оушена? Вот что творят бабы в разработке - Леон стал метросексуалом - это для какой такой целевой аудитории? Сейчас розовый Джейсон. Известно для какой аудитории - в первую очередь для половины населения земли - барабанная дробь - ДЛЯ БАБ. Всё... теперь видеоигры все будут няшненькие и сладенькие - потому что это выгодно. GTA теперь устроена как системка скинов колодьюти, привет попке Ники Минаш - как нравится? аутентичненько? атмасферненько)
Энивэй за косметику платить не стоит и за мультиплеер тоже. Мультиплеер в гта - это симс для девочек, сделали бы просто батлрояль с качественным матчмейкингом в городской местности - тогда да - я в деле.
Вот мой бэдбой Джэйсон:
А это розовая бабская х*ня:
ему бы в боулинг играть с Хесусом Кинтаной, а не мутить делишки:
Да и ладно
Надо было выпустить ещё супер-ультимейт издание за 1000 долларов. Истинные фанаты купили б.
На самом деле, для игры которую ждет взрослый человек, ждет около 10 или 20 лет, ощущая ностальгию по оригиналу 2000х это одноразовое вложение 100 баксов не существенно.