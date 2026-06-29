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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 898 оценок

Разработчики GTA 6 удачно затроллили всех, кто купил Ultimate-издание игры за 100$

Gutsz Gutsz

На прошлой неделе состоялся официальный старт предварительных заказов на Grand Theft Auto 6, сопровождавшийся массовым наплывом свежих рекламных скриншотов. Разумеется, такое масштабное событие мгновенно породило новую волну теорий в фанатской среде, однако одна из находок геймеров выглядит не конспирологическим вымыслом, а крайне показательным троллингом от создателей.

На одном из скриншотов, специально рекламирующих бонусную эксклюзивную одежду для главной героини Люсии, которая входит только в самое дорогое расширенное цифровое Ultimate-издание за $100, дотошные пользователи увеличили мелкую наклейку-стикер на переднем крае деревянной витрины магазина. Разглядывая вымышленный выцветший штрихкод, юзеры сумели расшифровать и прочитать крошечный сопроводительный текст. Прямо под носом у геймеров красовалась надпись:

Покупай больше бесполезного д*рьма.

— фраза в переводе на русский язык. (в оригинале: "Buy more useless shit").

Учитывая, что наклейка на деревянном прилавке располагается именно на том промо-кадре, где за лишние +20 долларов компания агрессивно предлагает своим преданным покупателям разблокировать лишь «визуальную косметику» на героиню и эксклюзивные элементы арсенала, многие игроки мгновенно сочли это тонким стёбом от самой студии Rockstar. Сообщество игроков предполагает, что авторы таким образом в свойственной им циничной манере откровенно высмеивают укрепившуюся во всей индустрии политику создания дорогих «максимальных изданий».

Интересно, что мнения фанатов относительно «скрытого троллинга » разделились. Одна часть аудитории встретила стёб с восторгом. Вторая часть отнеслась к цинизму Rockstar более враждебно. Игроки посчитали неэтичным и возмутительным, когда компания-разработчик "в лоб выставляет ценник под 100 евро, лишая физических копий и добавляя на экраны плакаты, называя тех, кто их обогащает, потребляющими идиотами", клянясь по итогу просто спиратить игру или "посмотреть на YouTube прохождение"... А третьи и вовсе не видят в этом намеков на реальных потребителей.

Канадский завод по производству грузовиков закрывается на два дня, чтобы сотрудники смогли поиграть в GTA 6

Лично проверить или "посмотреть на проверять YouTube" каждую пасхалку можно будет 19 ноября.

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Комментарии:  36
Ваш комментарий
Tommy451
20
Интеллигeнт

Мне кто-то объяснит за что платить лишних 20% за ультимейт издание. Там только косметика что ли? Нафига мне эта беллиберда. Т.е. предлагают платить за розовую версию Джейсона? Не спасибки пака не хачу. Изначально Джейсон выглядел как бродяга и бэдбой, что соответствует играм гта, а по последним скринам - он уже какой-то пиcюн, что проводит полдня перед зеркалом - чёта как то не вписываевается и рушит целостность. Это называется аутентичность. В погоне за донатом, рокстар рушит аутентичность. Как было с мультом гта5 с летающими драндулетами... и колдой с Хоумлендером..

Это точно гта или это уже слащавые 12 друзей Оушена? Вот что творят бабы в разработке - Леон стал метросексуалом - это для какой такой целевой аудитории? Сейчас розовый Джейсон. Известно для какой аудитории - в первую очередь для половины населения земли - барабанная дробь - ДЛЯ БАБ. Всё... теперь видеоигры все будут няшненькие и сладенькие - потому что это выгодно. GTA теперь устроена как системка скинов колодьюти, привет попке Ники Минаш - как нравится? аутентичненько? атмасферненько)

Энивэй за косметику платить не стоит и за мультиплеер тоже. Мультиплеер в гта - это симс для девочек, сделали бы просто батлрояль с качественным матчмейкингом в городской местности - тогда да - я в деле.

Вот мой бэдбой Джэйсон:

А это розовая бабская х*ня:

ему бы в боулинг играть с Хесусом Кинтаной, а не мутить делишки:

10
Константин335

Да и ладно

3
Jensen

Надо было выпустить ещё супер-ультимейт издание за 1000 долларов. Истинные фанаты купили б.

3
KookyPentheus

На самом деле, для игры которую ждет взрослый человек, ждет около 10 или 20 лет, ощущая ностальгию по оригиналу 2000х это одноразовое вложение 100 баксов не существенно.

3
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