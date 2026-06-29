Разработчики GTA 6 удачно затроллили всех, кто купил Ultimate-издание игры за 100$

На прошлой неделе состоялся официальный старт предварительных заказов на Grand Theft Auto 6, сопровождавшийся массовым наплывом свежих рекламных скриншотов. Разумеется, такое масштабное событие мгновенно породило новую волну теорий в фанатской среде, однако одна из находок геймеров выглядит не конспирологическим вымыслом, а крайне показательным троллингом от создателей.

На одном из скриншотов, специально рекламирующих бонусную эксклюзивную одежду для главной героини Люсии, которая входит только в самое дорогое расширенное цифровое Ultimate-издание за $100, дотошные пользователи увеличили мелкую наклейку-стикер на переднем крае деревянной витрины магазина. Разглядывая вымышленный выцветший штрихкод, юзеры сумели расшифровать и прочитать крошечный сопроводительный текст. Прямо под носом у геймеров красовалась надпись:

Покупай больше бесполезного д*рьма.

— фраза в переводе на русский язык. (в оригинале: "Buy more useless shit").

Учитывая, что наклейка на деревянном прилавке располагается именно на том промо-кадре, где за лишние +20 долларов компания агрессивно предлагает своим преданным покупателям разблокировать лишь «визуальную косметику» на героиню и эксклюзивные элементы арсенала, многие игроки мгновенно сочли это тонким стёбом от самой студии Rockstar. Сообщество игроков предполагает, что авторы таким образом в свойственной им циничной манере откровенно высмеивают укрепившуюся во всей индустрии политику создания дорогих «максимальных изданий».

Интересно, что мнения фанатов относительно «скрытого троллинга » разделились. Одна часть аудитории встретила стёб с восторгом. Вторая часть отнеслась к цинизму Rockstar более враждебно. Игроки посчитали неэтичным и возмутительным, когда компания-разработчик "в лоб выставляет ценник под 100 евро, лишая физических копий и добавляя на экраны плакаты, называя тех, кто их обогащает, потребляющими идиотами", клянясь по итогу просто спиратить игру или "посмотреть на YouTube прохождение"... А третьи и вовсе не видят в этом намеков на реальных потребителей.

Лично проверить или "посмотреть на проверять YouTube" каждую пасхалку можно будет 19 ноября.