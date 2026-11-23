Сотрудник Rockstar Games, участвовавший в разработке GTA 6, почтил память своей покойной матери, увековечив её имя в игровом мире Леониды. Мемориал доступен для посещения всем игрокам.

Разработчик отдела контроля качества Мэтт Грин рассказал в Instagram, что именно мать помогла ему прийти в игровую индустрию. В детстве он очень хотел получить GTA: Vice City и долго просил родителей купить игру. Несмотря на первоначальные сомнения, мать в итоге согласилась.

«Думаю, именно это решение и направило меня на путь, который в итоге привёл к работе в Rockstar Games над GTA 6», — поделился Грин.

Его мать с гордостью следила за работой сына и с нетерпением ждала возможности увидеть, над чем он трудится. Однако она скончалась примерно за восемь месяцев до выхода игры и так и не смогла познакомиться с результатом.

В память о ней Rockstar добавила имя Бев Грин на мемориальную стену. Согласно надписи в игре, она ушла из жизни в марте 2026 года. Мемориал находится к северу от Хэмлета и называется Deep Roots Memorial Sanctuary. Там также размещены имена других людей, связанных с разработчиками GTA 6.

Как выяснилось, среди них есть близкие ещё одного сотрудника Rockstar. Художник-постановщик Терранс Рэдклифф рассказал, что во время разработки игры потерял отца и дочь. Их имена — Элхантри Рэдклифф и Джейд Рэдклифф — также увековечены на мемориале рядом друг с другом.

«Завершая неделю запуска, для меня большая честь видеть, что мой отец и моя первая дочь Джейд, которых я потерял во время разработки, навсегда увековечены в GTA 6. То, что они стали частью такого важного момента в истории игр, значит для меня всё», — написал Рэдклифф.

Грин выразил благодарность Rockstar за возможность сохранить память о матери в мире игры. Он также отметил, что очень скучает по ней.