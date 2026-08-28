Разработчики GTA 6 в Rockstar не скрывают эмоций после первого показа геймплея за годы работы

После многих лет разработки Rockstar наконец показала полноценный геймплей Grand Theft Auto 6 — и для команды, работавшей над игрой, этот момент оказался не менее важным, чем для самих игроков.

Расширенная демонстрация GTA 6 появилась в рамках специального показа на Netflix. Зрители впервые получили возможность увидеть игру в действии, а разработчики Rockstar практически сразу начали делиться впечатлениями от реакции аудитории.

Для многих сотрудников это стало особенно эмоциональным событием, ведь над GTA 6 они работают уже долгие годы.

«Наши команды по всему миру невероятно много работали. Я невероятно горжусь каждым», — рассказал продюсер Терранс Рэдклифф.

По его словам, сотрудники Rockstar смотрели презентацию вместе, а после возвращались домой, чтобы пересмотреть её уже со своими семьями.

Графический программист Мерт Киримгери также отметил символичность происходящего. В детстве он сам играл в Vice City, а теперь принимает участие в создании новой части серии.

«Для меня честь работать с самыми профессиональными, талантливыми и добрыми людьми на планете над самой иммерсивной игрой из когда-либо созданных», — заявил разработчик, добавив, что GTA 6 стала одним из самых сложных проектов, над которыми ему доводилось работать.

Особенно эмоционально на показ отреагировала ведущий 3D-художник Сара Лаццерони. Она призналась, что во время просмотра вместе с коллегами видела немало слёз.

«Я потратила четверть своей жизни на усердную работу над этой игрой. Нет слов, чтобы описать, насколько трогательно видеть, как всё наконец складывается воедино, и делиться этим с вами», — рассказала Лаццерони.

При этом разработчики GTA 6 пережили далеко не идеальный период перед официальной демонстрацией. В последние недели в интернете массово распространялись утечки с ранними версиями игры, которые Rockstar никак не планировала показывать публике.

Начиная с 19 августа в сети регулярно появлялись новые фрагменты незавершённой версии GTA 6. Утечки заметно испортили подготовку к официальному показу и заставили Rockstar отдельно обратиться к игрокам с предупреждением о возможных спойлерах.

Теперь же внимание студии окончательно переключилось на официальный материал. Несмотря на появившиеся ранее утечки, сотрудники Rockstar продолжают с энтузиазмом реагировать на первый полноценный показ игры.

Программист Анхель Ортис Элегеро назвал команду, с которой работает, «командой мечты» и подчеркнул, что создание GTA 6 стало возможным благодаря усилиям огромного количества людей.

«Эта игра возможна только благодаря работе стольких замечательных людей», — отметил разработчик, поблагодарив коллег из команд графики и визуальных эффектов.

Ведущий программист игровых инструментов Брэдли Стоун также подчеркнул масштаб проекта. По его словам, GTA 6 создаётся благодаря общей работе специалистов из самых разных отделов Rockstar.

«Именно эти люди, их мечты и страсть к созданию лучшей игры делают работу в Rockstar и над GTA 6 ещё более особенной. Это действительно командная работа над игрой такого масштаба. Для меня это магнум опус Rockstar», — заявил Стоун.

Пока Rockstar не раскрывает, когда именно стоит ждать следующий крупный показ GTA 6. Впрочем, материала уже накопилось немало: игроки увидели 27 минут геймплея, а вместе с этим появились новые превью, интервью и десятки свежих скриншотов.

Grand Theft Auto 6 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S 19 ноября 2026 года.