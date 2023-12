Разработчики игр в полном восторге от того, что они увидели в первом трейлере Grand Theft Auto 6

Самый ожидаемый трейлер в истории - уже вышел. И, похоже, что в игровой индустрии уже полным ходом мчится поезд шумихи вокруг Grand Theft Auto 6. После показа видеоролика известные разработчики высказали свое мнение о его содержании в социальных сетях - и им понравилось многое из того, что было показано.

Больше всего они хвалили атмосферу Vice City, вдохновленную Майами - США. Так, Нил Дракманн, сопрезидент Naughty Dog, ничуть не расстроился из-за того, что трейлер к режиму "Нет возврата" (No Return) для The Last of Us Part II: Remastered был отодвинут на второй план.

У меня челюсть отвисла! Для человека, выросшего в Майами... это очень знакомо.

Скотт Лоу, директор по коммуникациям Firewalk Studios (часть PlayStation Studios), также присоединился к мнению Друкманна: Vice City отлично символизирует Флориду.

Для меня, выросшего во Флориде, это звучит как самая флоридская видеоигра в истории. Я не могу дождаться.

Директор по маркетингу Annapurna Interactive Джефф Легаспи придерживается того же мнения: GTA 6 - это синоним Флориды. Он даже сослался на популярный мем "Florida Man", который подразумевает людей, совершающих иррациональные и абсурдные поступки в американском штате.

Наконец, Анна Вебстер, работавшая над The Foglands и Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, призналась в любви к "главному герою" игры. И речь идет не о Джейсоне или Люсии, а о крокодиле, который и украсил все это представление.

Первый твит: Мне очень жаль, что произошла утечка информации, но я просто хочу, чтобы все знали... Он мне безумно понравился.



Второй твит: Что значит, вы говорите мне, что он не главный герой????.

И если перечисленные разработчики выглядят счастливыми, то этого нельзя сказать о самих создателях игры. Большинство из них были разочарованы, так как изначально премьера должна была состояться сегодня вечером, но утечка информации вынудила Rockstar опубликовать трейлер досрочно.

Grand Theft Auto 6 выйдет сначала для PS5 и Xbox Series в 2025 году. PC-версия пока не получила официальной даты релиза.