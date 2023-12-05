Разработчики игр в полном восторге от того, что они увидели в первом трейлере Grand Theft Auto 6

Самый ожидаемый трейлер в истории - уже вышел. И, похоже, что в игровой индустрии уже полным ходом мчится поезд шумихи вокруг Grand Theft Auto 6. После показа видеоролика известные разработчики высказали свое мнение о его содержании в социальных сетях - и им понравилось многое из того, что было показано.
Больше всего они хвалили атмосферу Vice City, вдохновленную Майами - США. Так, Нил Дракманн, сопрезидент Naughty Dog, ничуть не расстроился из-за того, что трейлер к режиму "Нет возврата" (No Return) для The Last of Us Part II: Remastered был отодвинут на второй план.
У меня челюсть отвисла! Для человека, выросшего в Майами... это очень знакомо.
Скотт Лоу, директор по коммуникациям Firewalk Studios (часть PlayStation Studios), также присоединился к мнению Друкманна: Vice City отлично символизирует Флориду.
Для меня, выросшего во Флориде, это звучит как самая флоридская видеоигра в истории. Я не могу дождаться.
Директор по маркетингу Annapurna Interactive Джефф Легаспи придерживается того же мнения: GTA 6 - это синоним Флориды. Он даже сослался на популярный мем "Florida Man", который подразумевает людей, совершающих иррациональные и абсурдные поступки в американском штате.
Наконец, Анна Вебстер, работавшая над The Foglands и Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, призналась в любви к "главному герою" игры. И речь идет не о Джейсоне или Люсии, а о крокодиле, который и украсил все это представление.
Первый твит: Мне очень жаль, что произошла утечка информации, но я просто хочу, чтобы все знали... Он мне безумно понравился.
Второй твит: Что значит, вы говорите мне, что он не главный герой????.
И если перечисленные разработчики выглядят счастливыми, то этого нельзя сказать о самих создателях игры. Большинство из них были разочарованы, так как изначально премьера должна была состояться сегодня вечером, но утечка информации вынудила Rockstar опубликовать трейлер досрочно.
Grand Theft Auto 6 выйдет сначала для PS5 и Xbox Series в 2025 году. PC-версия пока не получила официальной даты релиза.
Ну всё теперь каждые пол часа будет "новость" от ГТА))
Привыкай
Жду новостей типо , Годзима 23 раза посмотрел трейлер ГТА 6 и был в полном восторге))
Еще не было версии, что крокодил будет третьим главным героем?
почему и нет? За Чопа играли же.
а что? полноценный играбельный крокодил практически революция в игровой индустрии. Хотя в 6 ФК уже был крокодил - пет) но тут совершенно новый уровень - брат с сестрой, практикующие инцест и крокодил грабят банки смотреть онлайн без регистрации и смс))
Все понятно пора отписываться от Гта6 тысячи новостей ни о чем начнётся
Представил реакцию разработчиков-"Оу, классный трейлер,а что за игра?"
Чтобы не увидели, все будут в полном восторге, хоть кучу навоза показали бы в этом ролике, все были бы все равно в полном восторге , это же новая GTA , игра вселенского масштаба, по итогу ждать еще как до луны 2025 года, да и наверняка на консолях будет как всегда с начала, так что на ПК 26-27 годы, как до Китая раком)
🤦♂️
А ведь кто-то из нас не переживёт 2024 и не увидит сей шедевр.... вдумайтесь
Легендарное событие, я после трейлера в а*уе
Я помню когда малым был мне батя с мамкой не разрешали играт в гташку, говорили у меня учёба идёт по пи...е изза неё и я раст психованным.... теперь я свободен ! мне 23
самая первая ГТА вышла в 97 году, следовательно если речь о самой ранней гта в год релиза, а сейчас тебе 45, то на релизе (26 лет назад) тебе было 19. Тебе в 19 мамка с батей запрещали играть?
Может он только в 40 съехал от родителей?)
Я бы ему дал 14 лет.
Похоже просто с учёбой действительно всё очень плохо было
Не понимаете вы шуток
Naughty Dog позор Вам за 2 часть. Дрейка больше не откапывайте, его история завершилась идеально, не уродуйте серию Дрейка
Эй дружок-пирожок, тобой выбрана неправильная новость. Клуб любителей лесбиянок в зомби апокалипсисе пятью новостями ниже.
Привет!
ты что здесь забыл?
Графика какая то не серьезная ( для геев сойдет
Кринж саинст роу с модами + фаркрай