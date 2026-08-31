Разработка GTA 6 началась ещё в 2015 году, но основная команда подключилась только после Red Dead Redemption 2

Разработка Grand Theft Auto 6 продолжается уже много лет, однако точная дата её начала до сих пор остаётся предметом споров. В 2021 году появились слухи о том, что проект якобы перезапустили в 2020-м. Годом позже бывший художник по окружению Rockstar Дэвид О’Рейли утверждал, что работа над игрой стартовала ещё в 2018 году.

При этом официальная позиция Take-Two Interactive отличается от этих заявлений. Компания сообщала, что полноценная разработка Grand Theft Auto 6 началась в 2020 году.

Но как оказалось, разработка GTA 6 началась ещё в 2015 году, однако полноценная работа над проектом развернулась значительно позже. Об этом рассказал соруководитель Rockstar North Роб Нельсон в интервью Trois Couleurs.

По словам Нельсона, первые идеи для следующей части Grand Theft Auto начали формироваться вскоре после выхода GTA V. При этом «большая часть команды» приступила к работе над GTA 6 только после релиза Red Dead Redemption 2 в 2018 году. Таким образом, между стартом разработки и подключением основной части коллектива прошло несколько лет.

Нельсон также объяснил, почему Rockstar приходится особенно внимательно выбирать темы для GTA 6. По его словам, разработка игр занимает настолько много времени, что актуальные события, мемы и общественные явления могут успеть измениться или полностью исчезнуть ещё до выхода проекта. Сценарий необходимо написать, подобрать актёров, снять сцены и перенести всё в игру — поэтому далеко не каждая актуальная тема способна выдержать такой производственный цикл.

«Мы всегда стараемся подумать, выдержит ли что-то испытание временем», — отметил Нельсон. Rockstar по-прежнему хочет использовать сатиру и высмеивать нелепые ситуации, однако команда старается выбирать материал, который органично вписывается в историю и мир игры.

Этот подход особенно важен для GTA 6, действие которой разворачивается в современной Леониде — вымышленной версии Флориды. Rockstar стремится наполнить её разнообразными персонажами и стилями жизни, для чего студии пришлось разработать новые инструменты работы с населением игрового мира.

При этом длительный цикл производства означает, что GTA 6 создавалась на протяжении нескольких поколений технологий и культурных изменений. Rockstar предстоит показать современный мир таким, чтобы он оставался убедительным не только в момент релиза, но и спустя годы.

GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.