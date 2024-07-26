Разработка GTA 6 продолжится, несмотря на забастовку актёров

Гильдия киноактёров США SAG-AFTRA в очередной раз объявила о начале забастовки, направленной против игровых компаний. Однако, вопреки ожиданиям, это решение не окажет существенного влияния на ряд крупных проектов, включая долгожданную Grand Theft Auto 6.

Причина кроется в особенностях правил забастовки. Согласно установленным критериям, ограничения не распространяются на проекты, разработка которых стартовала до 2023 года. Кроме того, актёры, состоящие в SAG-AFTRA, сохраняют право продолжать работу над уже выпущенными играми-сервисами, такими как Fortnite.

Следовательно, несмотря на общий запрет, актёры могут и дальше участвовать в создании GTA 6 и других долгосрочных проектов, например, Dragon Age: The Veilguard. Эти игры, разработка которых идёт уже давно, оказались в своеобразном «безопасном пространстве».

Тем не менее, ситуация не столь однозначна, поскольку руководство SAG-AFTRA оставляет за собой право пересмотреть условия забастовки в будущем, потенциально распространив ограничения и на текущие проекты.

Сейчас сложно предсказать, как долго продлится забастовка и какие последствия она будет иметь для игровой индустрии в долгосрочной перспективе. Но одно можно сказать точно: пока фанаты GTA 6 могут быть спокойны, так как разработка их любимой игры продолжается в прежнем режиме. Впрочем, только время покажет, сумеет ли проект избежать влияния этого трудового конфликта до самого своего выхода.