Разработка GTA 6 продолжится, несмотря на забастовку актёров

Гильдия киноактёров США SAG-AFTRA в очередной раз объявила о начале забастовки, направленной против игровых компаний. Однако, вопреки ожиданиям, это решение не окажет существенного влияния на ряд крупных проектов, включая долгожданную Grand Theft Auto 6.
Причина кроется в особенностях правил забастовки. Согласно установленным критериям, ограничения не распространяются на проекты, разработка которых стартовала до 2023 года. Кроме того, актёры, состоящие в SAG-AFTRA, сохраняют право продолжать работу над уже выпущенными играми-сервисами, такими как Fortnite.
Следовательно, несмотря на общий запрет, актёры могут и дальше участвовать в создании GTA 6 и других долгосрочных проектов, например, Dragon Age: The Veilguard. Эти игры, разработка которых идёт уже давно, оказались в своеобразном «безопасном пространстве».
Тем не менее, ситуация не столь однозначна, поскольку руководство SAG-AFTRA оставляет за собой право пересмотреть условия забастовки в будущем, потенциально распространив ограничения и на текущие проекты.
Сейчас сложно предсказать, как долго продлится забастовка и какие последствия она будет иметь для игровой индустрии в долгосрочной перспективе. Но одно можно сказать точно: пока фанаты GTA 6 могут быть спокойны, так как разработка их любимой игры продолжается в прежнем режиме. Впрочем, только время покажет, сумеет ли проект избежать влияния этого трудового конфликта до самого своего выхода.
Это тренд какой-то? То сценаристы, то актёры, тупо не хотят работать и за это получать до фига бабла, жду, когда ИИ настолько будет превосходить человека, что им заменят полностью этих тунеядцев.
Я бы поменялся с кем то из них,пусть у меня на шахте бастующий поработает по 12 часов,а я буду бастовать и заниматься играми за 10ку тысяч баксов. // Влад Винчестер
А я думал, просто актёров уже срисовали и они уже не нужны // Александр Ковалёв
Так и есть. Но до автора эта мысль не скоро дойдёт.
Я не удивлюсь если щас большинство компаний игровых будет переезжать к нам в страну или другие подальше от Америки точнее от их властей // Константин Змей
Как обычно найдётся тот,кто припишет войну.Обычным Американцам плевать как на Украину,так и на Россию,о вас даже многие не знают и не слышат.Тут обратный эффект,туда бегут в перспективу,а не оттуда в бедность. // Влад Винчестер
В общем, караван идёт дальше)
Щас из за войны на Украине и в игровые компании залезут !!! Этого и стоило ожидать что они и компьютерный развлекательный мир полезут!!! Не чего хорошего короче // Константин Змей
Это не просто смело, а пи#дeц как смело
Копирнул с соседней темы про них :
Ля, может скинемся по рублю каждый, а то с голоду ведь помрут, бедолаги...Ппц там зажрались уже. Дайте мне одного из этих актеров на денек на стройку, пусть попробуют по настоящему поработать. Только боюсь, к обеду у них уже нервный срыв произойдет с последующим 2х недельным запоем, дабы нервишки успокоить )
Пхах! Зная патологическую жадность Сэма Хаузера и Штрауса Зельника, то с вероятностью в 100%, быкующих актеров просто заменят на более сговорчивых дешевых штрейкбрехеров, неважно откуда, из Мексики, или из Праги с Будапештом.
Вспоминаем историю с Вайс Сити и Рэем Лиоттой, или того ноунейма-неудачника, который озвучивал Нико Белича в четверке. А они всего то требовали повышения зарплаты, после успеха игр, где озвучивали главных героев.
забастовка гoвноремастеров 🤘🪤