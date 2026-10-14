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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 226 оценок

Разработка GTA VI прошла через "тёмный период": Rockstar долго не могла определиться с видением игры

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Разработка Grand Theft Auto VI далеко не всегда продвигалась по намеченному плану. В материале Bloomberg журналист Джейсон Шрайер рассказал, что на определённом этапе внутри Rockstar Games наступил своего рода «тёмный период»: руководству было сложно прийти к единому пониманию того, какой именно должна стать следующая GTA.

Одним из главных предметов обсуждения оказался уровень реализма. Команде предстояло определить, насколько далеко новая часть должна зайти в этом направлении, какие игровые системы действительно нужны и какие решения будут работать в рамках привычной формулы Grand Theft Auto. Разногласия касались не одной конкретной механики, а общего направления проекта и множества дизайнерских решений.

Неопределённость усложняла производство огромной игры, над которой одновременно работали многочисленные подразделения Rockstar. По данным Bloomberg, разработчикам приходилось экспериментировать с различными идеями и пересматривать отдельные элементы, пока у проекта постепенно не сформировалось более чёткое направление.

Сейчас этот этап остался позади. Rockstar сосредоточена на завершении GTA VI и исправлении ошибок, хотя работа над отдельными элементами игры продолжается. Руководство компании считает заявленную дату выхода достижимой — релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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Комментарии:  7
Ваш комментарий
askazanov

Маловато новостей о ГТА, надо больше!!!!