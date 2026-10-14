Разработка GTA VI прошла через "тёмный период": Rockstar долго не могла определиться с видением игры

Разработка Grand Theft Auto VI далеко не всегда продвигалась по намеченному плану. В материале Bloomberg журналист Джейсон Шрайер рассказал, что на определённом этапе внутри Rockstar Games наступил своего рода «тёмный период»: руководству было сложно прийти к единому пониманию того, какой именно должна стать следующая GTA.

Одним из главных предметов обсуждения оказался уровень реализма. Команде предстояло определить, насколько далеко новая часть должна зайти в этом направлении, какие игровые системы действительно нужны и какие решения будут работать в рамках привычной формулы Grand Theft Auto. Разногласия касались не одной конкретной механики, а общего направления проекта и множества дизайнерских решений.

Неопределённость усложняла производство огромной игры, над которой одновременно работали многочисленные подразделения Rockstar. По данным Bloomberg, разработчикам приходилось экспериментировать с различными идеями и пересматривать отдельные элементы, пока у проекта постепенно не сформировалось более чёткое направление.

Сейчас этот этап остался позади. Rockstar сосредоточена на завершении GTA VI и исправлении ошибок, хотя работа над отдельными элементами игры продолжается. Руководство компании считает заявленную дату выхода достижимой — релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.