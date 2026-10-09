"Разве этот тип не вывел почти $300 тысяч? Да пошёл он": Игроки раскритиковали новый сбор Cyberleek на игровой проект

Возвращение Cyberleek с очередной утечкой GTA VI сопровождалось заявлением о новом загадочном проекте, на который автор утечек вновь собирается привлекать средства. Однако многие пользователи встретили эту идею с недоверием, припомнив Cyberleek историю с собственной криптовалютой и крупным выводом средств в августе.

В конце последнего видео Cyberleek сообщил, что занимается проектом, который не связан с Rockstar, но относится к игровой индустрии. По его словам, для работы потребуется дорогостоящее оборудование, несколько месяцев подготовки и годы дальнейшей работы на полной занятости. Он утверждает, что все собранные средства пойдут именно на реализацию этой задумки, но никаких конкретных подробностей о её сути пока не раскрыл.

Сам Cyberleek при этом признал, что аудитория не обязана ему доверять. В сообщении он заявил, что за псевдонимом может скрываться кто угодно, «даже лжец», а сомнение назвал правильной реакцией на неизвестного человека. Единственным обещанием Cyberleek стало утверждение, что он постарается реализовать проект на те средства, которые удастся собрать.

В соцсетях новое заявление Cyberleek встретили с заметным недоверием. Пользователи вновь вспомнили историю с его криптовалютой и крупным выводом средств, после которого стоимость токена резко обвалилась. На этом фоне многие скептически относятся к очередному сбору и сомневаются, что деньги действительно пойдут на заявленный игровой проект.

В обсуждениях Cyberleek снова обвиняют в мошенничестве и напоминают о предыдущем криптовалютном скандале, когда после вывода крупной суммы стоимость его токена резко обвалилась. Некоторые пользователи задаются вопросом, зачем ему вообще нужны новые пожертвования после того, как предыдущая криптовалютная кампания уже принесла ему три сотни тысяч долларов. Одну из наиболее резких реакций можно сформулировать так:

Разве этот тип не вывел почти 300 тысяч долларов? Да пошёл он.

Другой пользователь саркастически заметил, что теперь всё якобы иначе, поскольку Cyberleek «дал обещание», а деньги на этот раз нужны «не ради денег или славы, а ради игроков». В других комментариях также звучит вопрос, почему аудитория вообще должна снова финансировать человека, который уже получил крупную сумму благодаря предыдущей кампании.

Причиной такого отношения стала история с мемкоином $CYBERLEEK, который Cyberleek активно продвигал во время августовской серии утечек GTA VI. Токен использовался в том числе для голосований за следующие публикации, а торговля им приносила комиссии кошельку, участвовавшему в создании валюты. В конце августа этот кошелёк получил накопленные комиссии и конвертировал их в другие криптовалюты. PC Gamer тогда оценивал итоговую сумму примерно в $270 тысяч, после чего стоимость $CYBERLEEK упала примерно на 40%. Издание охарактеризовало произошедшее как rug pull.

При этом вокруг такой оценки до сих пор идут споры. Некоторые пользователи напоминают, что Cyberleek с самого начала представлял криптовалюту прежде всего как способ пожертвований, а не как инвестиционный актив, и действительно публиковал обещанные материалы после получения поддержки. Другие считают, что это не меняет сути произошедшего, и продолжают называть его действия мошенническими.

В результате новое обещание Cyberleek профинансировать неизвестный игровой проект столкнулось с серьёзным дефицитом доверия со стороны сообщества. Пока он не раскрыл ни назначение проекта, ни необходимую сумму, ни конкретное оборудование — известно лишь, что задумка, по его словам, потребует нескольких месяцев подготовки и последующей многолетней работы.