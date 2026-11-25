Безумие вокруг GTA 6 продолжается уже даже после релиза игры... На этот раз самый масштабный экшен с открытым миром от Rockstar добрался до церковных трибун. Пастор Тайлер Стербан из общины Different Church в городе Нэшвилл, штата Теннесси установил телевизор с консолью PlayStation 5 прямо у алтаря и запустил новую часть боевика прямо во время воскресной службы.

Необычный перформанс священнослужитель использовал как своеобразную метафору для проповеди о терпении. Стербан напомнил прихожанам о тринадцати годах мучительного ожидания, которые фанаты пережили между выходом пятой и шестой частей, а также о популярном интернет-меме «случилось раньше, чем релиз GTA 6». Пастор сопоставил многолетнюю выдержку игроков с тем, как верующие проявляют терпение в духовной жизни:

Разве не безумие, что мы способны ждать какую-то GTA гораздо преданнее и лучше, любить и ждать чем самого Бога?

— обратился пастор к залу под геймплейные кадры на большом экране.

Забавно еще то, что прямо во время чтения наставлений Стербан увлеченно разбирался в управлении на геймпаде, пытаясь выяснить, какая кнопка отвечает за удар по случайному прохожему. Позже стало известно, что диск с игрой за $100 приобрел один из помощников церкви, назвав это «жертвой во благо служения». При этом сам священник подчеркнул, что его выступление не является призывом пойти поиграть в GTA 6. Из-за возрастного рейтинга «17+», сцен насилия и обилия запретных тем он по-прежнему считает игру неприемлемой для всех христиан.

После релиза 19 ноября религиозные лидеры резко осудили боевик от Rockstar: так, пастор Лэндон Чейз заявил, что христианин не может играть в GTA 6 без совершения греха, а обозреватели Fox News раскритиковали взрослых американцев, массово бравших отгулы на работе ради криминального симулятора.