GTA 6 получает крайне положительные отзывы в PlayStation Store: средний рейтинг игры составляет 4,81 из 5 звёзд на основе более чем 280 000 оценок. Согласно данным официального магазина Sony на 22 ноября, 93% пользователей поставили проекту Rockstar пять звёзд, и лишь 3% — минимально возможную оценку.
Примечательна и скорость появления отзывов: всего за два дня GTA 6 набрала более 143 000 оценок — это значительно быстрее, чем показатели других крупных релизов для PS5.
Для сравнения: у Resident Evil Requiem с февраля накопилось около 108 000 отзывов, хотя ее средний рейтинг (4,88 звезды) оказался чуть выше, чем у GTA 6.
Важная деталь: Sony позволяет оставлять отзывы в PlayStation Store только тем пользователям, которые приобрели GTA 6. Это делает данные результаты особенно значимыми — особенно на фоне споров вокруг низких оценок игры на Metacritic. На этой платформе для написания отзыва не требуется подтверждение покупки, и после выхода игры там наблюдалась волна оценок «ноль баллов».
Хотя ни одна система рейтингов не может в полной мере отразить мнение каждого игрока, показатели в PlayStation Store свидетельствуют о весьма благоприятном приёме среди владельцев, решивших оценить GTA 6: количество высших оценок здесь многократно превышает число негативных отзывов.
а сколько не купленных?
Это отличная и радостная новость! Целых 7% людей имеют мозги и понимают, что 30 фпс и мыло на телевизоре и с самовоспламеняющейся тостерницей - это не высшая оценка. Почему новость хорошая? Потому что обычно думающих, не стадных людей, людей с мозгами и собственным мнением - всего 5% ))
тот же унтиль даун, самая лучшая игра, ПКшники обдиленные, ущербные, это великая весчь, как вышла на ПК в улучщенной графикой, нечего особенного, просто человек никогда не признает что лох, теже москвичи которые свою собаку или пуму удержать не могут, они не говорят что я лох, просто корм для нее, они врут до последнего, я типо ей все разрешаю, даже жену отодрать, а сам жду пока собака уснет.
Напоминаю что это оценка от тех кто реально играл в игру, а на Metacritic оценка пекарей и пользователей тик тока