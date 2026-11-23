GTA 6 получает крайне положительные отзывы в PlayStation Store: средний рейтинг игры составляет 4,81 из 5 звёзд на основе более чем 280 000 оценок. Согласно данным официального магазина Sony на 22 ноября, 93% пользователей поставили проекту Rockstar пять звёзд, и лишь 3% — минимально возможную оценку.

Примечательна и скорость появления отзывов: всего за два дня GTA 6 набрала более 143 000 оценок — это значительно быстрее, чем показатели других крупных релизов для PS5.

Для сравнения: у Resident Evil Requiem с февраля накопилось около 108 000 отзывов, хотя ее средний рейтинг (4,88 звезды) оказался чуть выше, чем у GTA 6.

Важная деталь: Sony позволяет оставлять отзывы в PlayStation Store только тем пользователям, которые приобрели GTA 6. Это делает данные результаты особенно значимыми — особенно на фоне споров вокруг низких оценок игры на Metacritic. На этой платформе для написания отзыва не требуется подтверждение покупки, и после выхода игры там наблюдалась волна оценок «ноль баллов».

Хотя ни одна система рейтингов не может в полной мере отразить мнение каждого игрока, показатели в PlayStation Store свидетельствуют о весьма благоприятном приёме среди владельцев, решивших оценить GTA 6: количество высших оценок здесь многократно превышает число негативных отзывов.