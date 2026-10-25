Рекламные сувениры GTA 6 перепродают за сотни долларов - фанаты сражаются за стаканы и бумажные пакеты

Промокампания Grand Theft Auto 6 в Майами уже превратилась в отдельный аттракцион для фанатов, а некоторые рекламные сувениры начали перепродавать на eBay за совершенно безумные деньги. В продаже появились даже использованные стаканы и жирные бумажные пакеты из ресторанов вымышленных сетей Burger Shot и Cluckin’ Bell.

Одними из самых востребованных предметов стали поролоновые пальцы с символикой Vice City. Один такой сувенир уже продали на eBay за $555, а за другой на момент публикации просили около $300. При этом встречались и более скромные предложения — примерно за $81, хотя цена на торгах может вырасти.

Ещё удивительнее ситуация с упаковкой из Burger Shot. За использованный бумажный пакет для картофеля фри с логотипом сети сделали 14 ставок, а его цена превысила $150. Стакан из Cluckin’ Bell оказался ещё популярнее: за него сделали более 50 ставок, а стоимость приблизилась к $250.

Главная причина таких цен — ограниченная доступность сувениров. Rockstar активно продвигает GTA 6 в Майами: город украсили рекламой в стиле Vice City, а в местном спортивном комплексе Kaseya Center появились тематические товары и временные точки Burger Shot и Cluckin’ Bell. Для поклонников из других регионов это редкая возможность заполучить предметы из реальной промокампании игры.

При этом выставленная на торги цена ещё не означает, что товар действительно купят за эту сумму. Однако интерес к лотам показывает, насколько высок ажиотаж вокруг GTA 6. И всё же платить сотни долларов за использованный стакан или жирный бумажный пакет — весьма необычный способ выразить любовь к игре.