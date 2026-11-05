Рекламный мюрал GTA 6 в Бруклине не прожил и месяца - его испортили граффити

Нарисованный вручную рекламный мюрал Grand Theft Auto 6 в Бруклине (Нью-Йорк) был испорчен граффити менее чем через месяц после завершения. Об этом сообщает издание Beebom.

Над созданием рисунка работала студия Colossal Media. Художникам потребовалось семь дней упорной работы, а завершили мюрал 10 октября.

5 ноября художник-граффитист под ником jelous.ktd опубликовал в Instagram фотографии испорченной работы. Он нанёс поверх нижней части мюрала огромный черно-белый логотип «JELOUS», не тронув верхнюю секцию. В соцсетях он также выложил видео, где рисует свой тег в разных местах Нью-Йорка.

Ситуация выглядит особенно обидно на фоне того, что реклама Rockstar традиционно славится долговечностью. Например, мюрал, созданный в поддержку GTA San Andreas в 2004 году, до сих пор можно увидеть в Бруклине спустя более двадцати лет. Сам же релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября.