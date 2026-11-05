ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 280 оценок

Рекламный мюрал GTA 6 в Бруклине не прожил и месяца - его испортили граффити

RedDay13 RedDay13

Нарисованный вручную рекламный мюрал Grand Theft Auto 6 в Бруклине (Нью-Йорк) был испорчен граффити менее чем через месяц после завершения. Об этом сообщает издание Beebom.

Над созданием рисунка работала студия Colossal Media. Художникам потребовалось семь дней упорной работы, а завершили мюрал 10 октября.

5 ноября художник-граффитист под ником jelous.ktd опубликовал в Instagram фотографии испорченной работы. Он нанёс поверх нижней части мюрала огромный черно-белый логотип «JELOUS», не тронув верхнюю секцию. В соцсетях он также выложил видео, где рисует свой тег в разных местах Нью-Йорка.

Ситуация выглядит особенно обидно на фоне того, что реклама Rockstar традиционно славится долговечностью. Например, мюрал, созданный в поддержку GTA San Andreas в 2004 году, до сих пор можно увидеть в Бруклине спустя более двадцати лет. Сам же релиз GTA 6 запланирован на 19 ноября.

3
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Aellierenn

Лучше бы богомерзкий логотип пс5 закрасил вместо ножек Люси. Афтар явно гей 😃

4
Black3D

Эти граффитисты имеют инстинкт как у собак - пометить территорию.

2
Rio17

Герой :)

Вортигонт VS sony

лучше бы закрасили логотип пс5 и написали pc

Pojilaya kikimora

Вандалы недоделанные, что с них взять. Всю эту шваль нет штата отлавливать и штрафовать. Какие могут быть ценности у шкета, не уважающего чужой труд? Таких только на урановые рудники.

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ