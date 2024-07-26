Релиз GTA 6 может быть отложен до 2026 года, несмотря на статус "самого ожидаемого проекта десятилетия"

Фанаты Grand Theft Auto 6, возможно, будут вынуждены запастись терпением. Игра, уже получившая статус «самого ожидаемого проекта десятилетия», рискует столкнуться с существенной задержкой релиза. Причиной тому стала забастовка членов гильдии актёров SAG-AFTRA, начавшаяся 25 июля.

Эта акция протеста — результат затянувшихся на полтора года безуспешных переговоров между гильдией и крупнейшими игровыми компаниями, в том числе Take-Two, издателем GTA 6. Актёры выдвигают два ключевых требования:

Улучшение условий оплаты труда

Получение информированного согласия на использование их образов искусственным интеллектом

Забастовка может серьёзно повлиять на разработку многих ожидаемых проектов, однако GTA 6 оказалась в числе наиболее уязвимых. Аналитики уже окрестили её потенциально крупнейшим хитом 2025 года, но теперь эти прогнозы могут не сбыться. Задержки в работе над озвучкой и захватом движений могут существенно затянуть процесс разработки.

Take-Two пока хранит молчание, отказываясь комментировать возможные задержки. Тем не менее, если ситуация будет развиваться по сценарию прошлогоднего кризиса в индустрии развлечений, игровым студиям придется серьёзно пересмотреть графики выпуска своих проектов. В случае с GTA 6 это может означать перенос релиза с 2025 на конец 2026 года.