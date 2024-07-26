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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 1 657 оценок

Релиз GTA 6 может быть отложен до 2026 года, несмотря на статус "самого ожидаемого проекта десятилетия"

Lunersun
Новости

Фанаты Grand Theft Auto 6, возможно, будут вынуждены запастись терпением. Игра, уже получившая статус «самого ожидаемого проекта десятилетия», рискует столкнуться с существенной задержкой релиза. Причиной тому стала забастовка членов гильдии актёров SAG-AFTRA, начавшаяся 25 июля.

Эта акция протеста — результат затянувшихся на полтора года безуспешных переговоров между гильдией и крупнейшими игровыми компаниями, в том числе Take-Two, издателем GTA 6. Актёры выдвигают два ключевых требования:

  • Улучшение условий оплаты труда
  • Получение информированного согласия на использование их образов искусственным интеллектом

Забастовка может серьёзно повлиять на разработку многих ожидаемых проектов, однако GTA 6 оказалась в числе наиболее уязвимых. Аналитики уже окрестили её потенциально крупнейшим хитом 2025 года, но теперь эти прогнозы могут не сбыться. Задержки в работе над озвучкой и захватом движений могут существенно затянуть процесс разработки.

Take-Two пока хранит молчание, отказываясь комментировать возможные задержки. Тем не менее, если ситуация будет развиваться по сценарию прошлогоднего кризиса в индустрии развлечений, игровым студиям придется серьёзно пересмотреть графики выпуска своих проектов. В случае с GTA 6 это может означать перенос релиза с 2025 на конец 2026 года.

-13
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Ahnx

Интересно, когда преданные фэны Рокстара начнут что-то подозревать?

1
Grognac

на ПК выйдет в 2030 в убежище 76

0
Cидoрыч

Да лучше отложить на год проект чем получать десятки патчей каждый месяц

0
jax baron

XD, короче проклятие сталкер 2, вроде игра есть но её нет- время тянут работать не хотят.

-1
Трололололо XD

В отличие от сралкера 2 эта игра выйдет

5
Пользователь ВКонтакте

и как актёры связаны с игрой? до релиза 1 год, а значит игра уже готовая и идёт тестирование // Александр Иванов

-1
Пользователь ВКонтакте

Тестирование? Какое ещё тестирование? Сейчас обт называют релизом, если ты вдруг не знал // Александр Ковалёв

-1
PolGhost

Скорее всего работа актеров была уже давно записана и вовсю используется в игре, так что не факт, что хоть как-то повлияет на дату релиза игры

-1
Пользователь ВКонтакте

Очередной прогрев // Георгий Грунь

-1
AlexSEcl

Эта забастовка очень удобная отмазка и оправдание для разрабов (не только рокстар, но и других) на случай переноса релиза своих игр. Просто пальцем показать на актеров - это они виноваты, а мы белые, пушистые и пострадавшие.

-1
Дворф

не не не а как пс 5 про они же несмогут без гта вы чё

-1
Great-heartedElio

Вот козлы эти актёры. Им что неохота в гта поиграть что-ли.

-1
kolinmah

И до сих пор геймплей не показали.

-1
shurasick876

Да чё там десятилетия... Века!

-2
Ecifgost yоutube

Боже ток не

-2
Миханик Шестеренкин

Близится к пятнадцатилетию

-2
maximus388

Вряд ли перенос случится только из-за одной какой-то причины. У такого большого проекта оных может накопиться несколько, как в процессе разработки / оптимизации / теста, так и околоигровых, не в первый раз.
Тем более в 2026 с большой вероятностью появятся новые консоли с улучшенным железом, что на пользу Рокстар. Спешить им точно нет смысла, этот ожидаемый проект десятилетия потом столько же будут доить.

-2
Mirrorphoenix

Из за онлайна ГТА5, ГТА6 выйдет дай бог в 2027 году и то вопрос...

-2
DenisVTR

Если такое случится то пусть во всю пилят и на ПК. А там уже сразу выпустить на все платформы

-2
jax baron

не они тянуть будут.

0
Генерал Анатолий

Конечно выпустят вместе на все платформы, вместо того, чтобы по два раза продать игру сперва на консоли, а потом тем же людям на ПК через год

0
saa0891
Эта акция протеста — результат затянувшихся на полтора года безуспешных переговоров между гильдией и крупнейшими игровыми компаниями, в том числе Take-Two, издателем GTA 6. Актёры выдвигают два ключевых требования:
Улучшение условий оплаты труда
Получение информированного согласия на использование их образов искусственным интеллектом
-2
Kenn1y

Это хорошо и так полно игр.

-2
jax baron

каких? к них уже получается так что ааа проектов вообще нет.

0
Kenn1y jax baron

Из того, что вспомнил с 2021 по текущую дату, без учета ремастеров, которые полностью копируют оригинал, а лишь улучшая картинку:

Monster Hunter Rise, Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth, NieR Replicant Remater, Resident Evil Village, Edge Of Eternity, Guilty Gear -Strive-, Scarlet Nexus, GreedFall, King's Bounty 2, Tales of Arise, Kena: Bridge of Spirits, Diablo 2: Resurrected, Far Cry 6, Metroid Dread, Sword and Fairy 7, The Dark Pictures: House of Ashes, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Call of Duty: Vanguard, Forza Horizon 5, Bright Memory: Infinite, Serious Sam 4, Halo Infinite, Praey for the Gods, The King of Fighters 15, Horizon Forbidden West, Elden Ring, Shadow Warrior 3, Syberia: The World Before, Sniper Elite 5, The Quarry, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Xenoblade Chronicles 3, Saints Row, Soul Hackers 2, Soulstice, The DioField Chronicle, Valkyrie Elysium, Asterigos: Curse of the Stars, A Plague Tale: Requiem, Gotham Knights, Signalis, Bayonetta 3, God of War Ragnarok, The Dark Pictures: The Devil in Me, The Callisto Protocol, Marvel's Midnight Suns, Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, Fire Emblem Engage, Forspoken, Dead Space, Metroid Prime Remastered, Hogwarts Legacy, Wanted: Dead, Wild Hearts, Atomic Heart, Octopath Traveler 2, Resident Evil 4 Remake, Dead Island 2, Afterimage, Star Wars Jedi: Survivor, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Miasma Chronicles, System Shock Remake, Street Fighter 6, Diablo 4, Final Fantasy 16, Baldur's Gate 3, Mortal Kombat 1, Assassin's Creed Mirage, Marvel's Spider-Man 2, Alan Wake 2, RoboCop: Rogue City, Avatar: Frontiers of Pandora, Granblue Fantasy Versus: Rising, ну и можно учесть Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Из свежего в этом году Tekken 8, Granblue Fantasy Relink, Persona 3 Reload, Final Fantasy 7 Rebirth, Contra: Operation Galuga, Alone in the Dark, Dragon's Dogma 2, Rise of the Ronin и Stellar Blade.

0
AchingGarrison

О МОИ СЕДЫЕ ЯЙЦА!!!

ДОЖДУСЬ ЛИ?...

-2
Leader Z

К счастью совсем скоро это все закончится и в этих бездарных актеров не будет уже смысла, естественно все заменится на полную ии генерацию, скорее бы! А тупых кожаных мешков на завод или в такси.

-3
jax baron

заводы закрываются - так что все полетят на помойку.

0
Гемор

это жи будет лутшая игра десятитыщеления

-5