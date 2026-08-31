Релиз GTA 6, по прогнозам, обойдётся экономике США в 1 миллиард долларов

Не секрет, что Grand Theft Auto 6 уже стала культурным феноменом, несмотря на то, что на момент написания этой статьи до её выхода остаётся 2,5 месяца. В новом отчёте утверждается, что выход долгожданной игры от Rockstar Games может обойтись экономике США примерно в 1 миллиард долларов.

Через несколько дней после того, как на Netflix был показан расширенный обзор GTA 6, появилось сообщение о том, что экономика США может временно понести основную тяжесть запуска игры. Согласно исследованию, проведённому Хосе Монтальво, профессором экономики Университета Помпеу Фабра в Барселоне, экономика США может понести убытки в размере 1 миллиарда долларов 19 ноября из-за того, что многие люди возьмут отгулы на работе или учёбе, чтобы поиграть в игру после ее выхода. Исследование также предсказало, что тысячи мужчин в США в возрасте от 18 до 30 лет возьмут отгул, как только долгожданная игра от Rockstar Games появится на прилавках магазинов. Для сравнения, в исследовании также утверждалось, что 2% работников в возрасте от 18 до 35 лет в крупных городах США взяли отгулы, чтобы поиграть в GTA 5 после ее выхода в сентябре 2013 года.

В преддверии выхода GTA 6 некоторые компании по всей территории США уже заранее уведомили своих клиентов. Калифорнийская автомобильная компания Burger Motorsports ранее объявила, что выход GTA 6 повлияет на ее повседневную работу, поскольку несколько сотрудников уже выделили время для игры после ее запуска. Компания Burger Motorsports заявила, что работа службы поддержки клиентов, доставка, обработка заказов и общая производительность будут замедлены как минимум на несколько дней, начиная с 19 ноября.

По совпадению, Rockstar Games ранее заявляла, что ожидает получить 1 миллиард долларов на старте продаж GTA 6. Штраус Зельник, генеральный директор издателя GTA 6, компании Take-Two, заявил, что деньги поступят от продаж и повседневной деятельности. Поскольку у Take-Two нет других проектов, запланированных на 2026 год, ожидается, что GTA 6 составит большую часть выручки компании. Хотя все студии разработки Rockstar Games вносят свой вклад в GTA 6, Rockstar North в Эдинбурге, Шотландия, возглавляет проект. Следовательно, возможно, что экономика Великобритании выиграет от издержек, которые может понести экономика США в ноябре.