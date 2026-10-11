Релиз GTA 6 усугубит дефицит консолей PS5 Pro - Engadget

Как сообщает издание Engadget, релиз горячо ожидаемой сообществом геймеров игры GTA 6, который запланирован на 19 ноября, усугубит дефицит консолей Sony PlayStation 5 Pro.

Рекомендованная розничная цена PS5 Pro в настоящий момент на 200 долларов выше первоначальной в 699,99 долларов. Реальные цены, как правило, еще выше. Sony пытается решить проблему, но результаты как минимум неоднозначны. Например, в Японии компания ввела лотерейную систему для геймеров, желающих заполучить консоль. Одно из условий — минимальное время игры, что позволяет отсеять часть перекупщиков.

В Engadget отмечают, что после выхода трейлеров и утечек видео геймплея GTA 6 спрос на PS5 Pro вырос. После релиза он увеличится еще больше. Дата выхода ПК-версии игры пока неизвестна, и геймеры ожидают, что наиболее продвинутая в настоящий момент консоль Sony позволит играть более комфортно, чем базовая PS5 или Xbox.