Выход Grand Theft Auto VI спровоцировал резкий рост спроса на игровые консоли Sony и Microsoft. Как сообщает The Washington Post, спустя неделю после релиза долгожданной игры Rockstar Games покупатели в США, Германии, Японии и ряде других стран столкнулись с серьёзными трудностями при покупке консолей текущего поколения.

Особенно сложная ситуация наблюдается с PlayStation 5 Pro. В США консоль периодически исчезала из продажи ещё до выхода GTA VI, однако теперь некоторые перекупщики требуют за неё до $1900 при рекомендованной розничной стоимости около $900.

В Германии крупные торговые сети MediaMarkt и Saturn столкнулись с нехваткой различных моделей PlayStation 5 и Xbox. По данным немецкого издания GamesWirtschaft, стоимость PS5 Pro на вторичном рынке начинается примерно от 1600 евро, тогда как за Xbox Series X продавцы просят не менее 1200 евро.

По состоянию на 27 ноября Sony не смогла сообщить, когда немецкие розничные магазины получат новые партии консолей. Представители MediaMarkt и Saturn ожидают дополнительных поставок в ближайшие недели, однако их объёмы, вероятно, окажутся недостаточными для удовлетворения высокого спроса.

В Японии Sony начала принимать меры против перекупщиков ещё до выхода GTA VI. Для приобретения PS5 Pro через специальную систему розыгрыша права покупки в официальном магазине Sony пользователям необходимо иметь зарегистрированную в Японии учётную запись и не менее 60 часов игрового времени на PS4 или PS5 за установленный двухлетний период.

Масштабы ажиотажа косвенно подтверждает и сама Sony. Согласно официальным данным компании, GTA VI стала первым запущенным проектом на 70% новых консолей PS5 в первые дни после релиза игры. Кроме того, Sony зафиксировала крупнейшее количество новых подключений PS5 за один день с момента выхода консоли, не считая периодов новогодних праздников.

При этом релиз GTA VI пришёлся на непростой период для производителей игровых консолей. Глобальный дефицит чипов памяти, вызванный в том числе растущим спросом со стороны индустрии искусственного интеллекта, уже оказывал давление на рынок электроники. Выход новой игры Rockstar лишь усугубил сложившуюся ситуацию.