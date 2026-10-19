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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 239 оценок

Релизный трейлер GTA 6 за три дня набрал больше просмотров, чем трейлер GTA 5 за 13 лет

IKarasik IKarasik

Релизный трейлер Grand Theft Auto 6 за первые три дня собрал 47 миллионов просмотров на YouTube. Это больше, чем набрал аналогичный ролик GTA 5 за 13 лет: его посмотрели около 34 миллионов раз. До выхода новой игры Rockstar остаётся всего месяц, а интерес к ней уже превосходит показатели одной из самых успешных игр в истории индустрии.

Остался всего лишь месяц! Смотрим релизный трейлер GTA 6 - самая ожидаемая игра выйдет в ноябре

За трое суток трейлер GTA 6 в среднем запускали около 175 раз в секунду круглосуточно. Rockstar опубликовала ролик на прошлой неделе, и он быстро обогнал трейлер предыдущей части, несмотря на огромную разницу во времени публикации. GTA 5 вышла ещё в 2013 году на PlayStation 3 и Xbox 360, а её релизный трейлер всё это время продолжал набирать просмотры.

Успех пятой части от этого никуда не делся: за годы существования игра разошлась тиражом более 230 миллионов копий и стала одним из самых продаваемых проектов всех времён. Она продолжает пользоваться популярностью спустя более десяти лет после выхода. Тем показательнее результат GTA 6, чей трейлер превзошёл показатели предшественницы всего за несколько дней.

Огромный ажиотаж вокруг новой игры во многом связан именно с успехом GTA 5. Предыдущая часть задала высокую планку, а ожидание продолжения растянулось на годы. При этом каждый новый показ GTA 6 подогревает интерес аудитории: игроки внимательно изучают представленные кадры и обсуждают подробности будущего открытого мира.

Пока трудно предсказать, каких продаж достигнет GTA 6 после выхода, но просмотры трейлера уже демонстрируют масштаб ожиданий. GTA 5 оставалась коммерческим хитом на протяжении более десяти лет, однако её продолжение ещё до релиза показывает результаты, на достижение которых предшественнице потребовались годы. Если интерес аудитории сохранится, запуск GTA 6 может стать одним из крупнейших событий в истории игровой индустрии.

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Комментарии:  23
Ваш комментарий
Pаrallax

Ну, очевиднл же, что провал.

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CTPAuDEP

Но по версии PGшников игра никому не нужна.