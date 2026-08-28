Режиссер Kingdom Come: Deliverance 2 не в восторге от GTA 6: "Два неинтересных социопата"

Все, что было показано в расширенном обзоре GTA 6, вызвало смешанные, в основном положительные, реакции в интернете. К группе не впечатленных зрителей можно смело добавить режиссера Kingdom Come: Deliverance 2 и главу Warhorse Studios Даниэля Вавру.

Обсуждая GTA 6 в Твиттере, Вавра изложил то, что он и «все, кто когда-либо писал хорошую историю» считают ингредиентами, как вы уже догадались, «хорошей истории». Список выглядит так: «Внутренние и внешние конфликты, сложные персонажи с интересными мотивами, последовательный, логически функционирующий мир, тема, смысл, «послание» (в хорошем смысле этого слова), логика и интересные и симпатичные персонажи».

По словам Вавры, презентация GTA 6 его в этом не убедила. Он описывает демонстрацию как «абсолютно фантастическую техническую демонстрацию, граничащую с технологическим чудом», и показывает «открытый мир настолько открытый, что никто никогда ничего подобного не создавал».

Но в основе всего этого, в главных героях Джейсоне и Люсии, он видит «двух неинтересных социопатов, хаотично совершающих преступления ради других социопатов и денег».

В результате, Вавра считает, что в GTA 6 «нет никакого сюжетного крючка». Она, безусловно, подойдёт для многопользовательского режима и для тех, кто хочет творить безумные случайные вещи. Но раньше было гораздо интереснее.