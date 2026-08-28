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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 088 оценок

Режиссер Kingdom Come: Deliverance 2 не в восторге от GTA 6: "Два неинтересных социопата"

Retro_Gamer Retro_Gamer

Все, что было показано в расширенном обзоре GTA 6, вызвало смешанные, в основном положительные, реакции в интернете. К группе не впечатленных зрителей можно смело добавить режиссера Kingdom Come: Deliverance 2 и главу Warhorse Studios Даниэля Вавру.

Люсия и Джейсон в живом и опасном Вайс-Сити - вышел первый официальный геймплей GTA 6 с игровыми скриншотами

Обсуждая GTA 6 в Твиттере, Вавра изложил то, что он и «все, кто когда-либо писал хорошую историю» считают ингредиентами, как вы уже догадались, «хорошей истории». Список выглядит так: «Внутренние и внешние конфликты, сложные персонажи с интересными мотивами, последовательный, логически функционирующий мир, тема, смысл, «послание» (в хорошем смысле этого слова), логика и интересные и симпатичные персонажи».

По словам Вавры, презентация GTA 6 его в этом не убедила. Он описывает демонстрацию как «абсолютно фантастическую техническую демонстрацию, граничащую с технологическим чудом», и показывает «открытый мир настолько открытый, что никто никогда ничего подобного не создавал».

Но в основе всего этого, в главных героях Джейсоне и Люсии, он видит «двух неинтересных социопатов, хаотично совершающих преступления ради других социопатов и денег».

В результате, Вавра считает, что в GTA 6 «нет никакого сюжетного крючка». Она, безусловно, подойдёт для многопользовательского режима и для тех, кто хочет творить безумные случайные вещи. Но раньше было гораздо интереснее.

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55
Комментарии:  55
Ваш комментарий
7heperformance894

Я не в восторге Kingdom Come так как это душный кал)

53
goodneighbor
Два неинтересных социопата

Ты, то, Вавра, жопу продавший, знаешь кто интересный, а кто нет.

39
Gyunter ODim

ну хоть кто то базу выдал!

24
ziccoilll

И в чём он не прав?!