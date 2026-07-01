ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 910 оценок

Ритейлеры в США и ЮАР несут убытки по предзаказам GTA 6 из-за решения Rockstar отказаться от дисков

Gruz_ Gruz_

Решение Take-Two выпустить GTA 6 без диска вызвало волну отмен предзаказов. На прошлой неделе Rockstar подтвердила, что напечатанные коробки с игрой будут содержать лишь цифровой код активации.

Это мгновенно ударило по продажам в Южной Африке. Марко Кокумелло из профильного издания GLITCHED сообщил в соцсети X о критически низком спросе на новинку. По его словам, отсутствие диска парализовало местный рынок. Вместо сотен заказов за первые часы, магазины фиксируют единичные заявки. Ситуацию усложняет то, что торговые сети уже утвердили объемы поставок до этого анонса. Теперь ритейлеры рискуют остаться со складами, забитыми ненужными пустыми коробками.

Аналогичный кризис начался и в США, о чем пишет портал Polygon. Сотрудники крупнейшей сети GameStop заявляют, что геймеры массово отказываются от предзаказов из-за отсутствия физического носителя. Один из продавцов признался, что оформил всего 5 копий вместо плановых 500. Эксперты полагают, что именно этот провал вынуждает Take-Two и Rockstar скрывать текущие официальные данные о предзаказах.

Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X.

Консоли 49
17
23
Комментарии:  23
Ваш комментарий
yariko ookami
напечатанные коробки с игрой будут содержать лишь цифровой код активации.

Купите и подотритесь, с любовью от Rockstar !

13
Константин335

Предзаказы в цифре потому что берут. Да и кому эти диски нужны в 2026

12
BattleEffect

Бедные капиталисты, так жалко что они потеряют денешки, аж зарыдал

4
kotasha

Смысл в коробке без диска эта вам не пк где все проглотят.

3
Саша 149

Как только люди по подписке музыку слушают... Не покупая диски, "которые у них останутся и которые можно будет перепродать".

И нытья музыкальных магазинов не слышно, потому что они вывелись все.

А нытьё игровых магазинов слышно, потому что они почувствовали свой же трупный запах.

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ