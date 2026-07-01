Ритейлеры в США и ЮАР несут убытки по предзаказам GTA 6 из-за решения Rockstar отказаться от дисков

Решение Take-Two выпустить GTA 6 без диска вызвало волну отмен предзаказов. На прошлой неделе Rockstar подтвердила, что напечатанные коробки с игрой будут содержать лишь цифровой код активации.

Это мгновенно ударило по продажам в Южной Африке. Марко Кокумелло из профильного издания GLITCHED сообщил в соцсети X о критически низком спросе на новинку. По его словам, отсутствие диска парализовало местный рынок. Вместо сотен заказов за первые часы, магазины фиксируют единичные заявки. Ситуацию усложняет то, что торговые сети уже утвердили объемы поставок до этого анонса. Теперь ритейлеры рискуют остаться со складами, забитыми ненужными пустыми коробками.

Аналогичный кризис начался и в США, о чем пишет портал Polygon. Сотрудники крупнейшей сети GameStop заявляют, что геймеры массово отказываются от предзаказов из-за отсутствия физического носителя. Один из продавцов признался, что оформил всего 5 копий вместо плановых 500. Эксперты полагают, что именно этот провал вынуждает Take-Two и Rockstar скрывать текущие официальные данные о предзаказах.

Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X.