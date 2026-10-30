Rockstar действительно усилила защиту обзорных копий GTA 6, но слухи о водяных знаках не подтвердились

Rockstar Games принимает необычно строгие меры безопасности при рассылке обзорных копий Grand Theft Auto VI. Однако информация о постоянно мигающих водяных знаках с именами журналистов, которая появилась в начале недели, оказалась недостоверной. Это подтвердили сразу два известных инсайдера — Том Хендерсон и NateTheHate2.

По словам Хендерсона, который сам и запустил первый слух, водяные знаки действительно не используются, но Rockstar предусмотрела другие способы контролировать распространение информации об игре. Он отметил, что подобные ограничения при удалённых обзорах давно стали отраслевым стандартом, хотя в случае с GTA 6 разработчики пошли ещё дальше. NateTheHate2 также опроверг слухи о персональных водяных знаках, уточнив, что получил сведения непосредственно от людей, знакомых с ситуацией.

При этом меры безопасности затрагивают не только публикацию скриншотов и видеозаписей. По имеющимся данным, получившим копии рецензентам запрещено даже публично обсуждать игру или подтверждать факт её получения до снятия эмбарго. Оно должно закончиться 18 ноября.

После многочисленных утечек, сопровождавших подготовку к выходу GTA 6, стремление Rockstar полностью контролировать информационное поле выглядит вполне объяснимым. Судя по словам инсайдеров, компания решила не полагаться на одни лишь водяные знаки и выстроила гораздо более жёсткую систему ограничений.