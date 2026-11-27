Разработчики Grand Theft Auto 6 до самого релиза опасались, что ключевой сюжетный поворот из начала игры попадет в сеть раньше времени — по аналогии со знаменитой утечкой The Last of Us Part 2. Об этом в интервью изданию VGC рассказал продюсер проекта Роб Нельсон.

По словам Нельсона, несмотря на серию масштабных сливов, преследовавших Rockstar Games в последние годы (включая действия группировки Cyberleek), команде «каким-то чудом» удалось сохранить в тайне главную интригу пролога. Продюсер отметил, что студия намеренно не использовала эту деталь в трейлерах и промоматериалах, а сам он до последнего «буквально молился», чтобы секрет не раскрыли до выхода игры.

Нельсон пояснил, что эта сцена из первой главы была призвана не просто шокировать игроков, годами строивших теории об отношениях Джейсона и Лусии, но и задать иной тон всему повествованию — показать, что главные герои борются за нечто гораздо более важное, чем просто деньги.

При этом продюсер отметил, что некоторые наиболее наблюдательные фанаты еще до релиза строили похожие догадки о сюжете, проводя параллели с криминальной драмой «Место под соснами» с Райаном Гослингом. Тем не менее подтверждений этим теориям не было вплоть до запуска игры.