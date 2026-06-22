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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 855 оценок

Rockstar добавила GTA RP-проект NoPixel V в файлы своего лаунчера - это может указывать на скорый запуск

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Датамайнер TexFunz2 сообщил, что после сегодняшнего обновления Rockstar Games Launcher проект NoPixel V был добавлен во внутреннюю базу лаунчера. Кроме того, в файлах были обнаружены связанные с ним графические материалы, включая логотип и фоновые изображения.

NoPixel V был официально анонсирован в сентябре 2025 года как «следующая эволюция GTA V Roleplay», создаваемая в сотрудничестве с Rockstar Games. Тогда же разработчики подтвердили, что проект выйдет через Rockstar Games Launcher и другие PC-платформы.

Сама Rockstar также публично поддержала инициативу, заявив, что рада помочь команде NoPixel «создавать будущее GTA RP».

Появление NoPixel V во внутренней инфраструктуре Rockstar выглядит особенно примечательно на фоне того, что в 2023 году компания приобрела команду Cfx.re — создателей FiveM, технологии, на которой работает большинство крупнейших RP-серверов GTA V. Многие аналитики рассматривают сотрудничество Rockstar и NoPixel как важный шаг в развитии официальной экосистемы ролевых серверов перед дальнейшим расширением онлайн-направления серии Grand Theft Auto.

Пока неизвестно, когда именно состоится запуск NoPixel V, однако обнаружение проекта в бэкенде Rockstar Games Launcher может указывать на то, что работа над его интеграцией постепенно приближается к завершению.

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Комментарии:  5
Ваш комментарий
Carissa7517

11й пост про гта 6🤦‍♂️

6
KookyPentheus

Не одобряю такую самодеятельность, одно это делает профи с опытом, другое дело когда делают любители, слабенький контент в основном, даже в онлайне режимы созданные в редакторе под присмотром Рокстар очень слабовато.

1
WishfulWynne

Что же 25го творится будет )