Rockstar добавила в GTA 6 пасхалку на главную RPG прошлого года - Clair Obscur: Expedition 33

Поклонники GTA 6 продолжают разбирать расширенный геймплейный ролик по кадрам и уже обнаружили, похоже, неожиданную отсылку к прошлогоднему хиту Clair Obscur: Expedition 33.

После выхода почти 30-минутного Extended Look игроки начали искать в нём новые детали — от игровых механик и побочных активностей до подробностей отношений Джейсона и Люсии. И внимательные фанаты, похоже, нашли ещё одну пасхалку.

В одной из сцен, показывающих повседневную жизнь Леониды, можно заметить человека в VR-шлеме. На стене за ним находится небольшой постер, который легко пропустить.

Как заметили пользователи X и Reddit, оформление постера очень напоминает Clair Obscur: Expedition 33. Шрифт похож на тот, что используется в названии игры, а само изображение напоминает её обложку.

Но самый интересный намёк — надпись «Tenebrae Lux». С латыни её можно перевести как «Тень, свет», что выглядит особенно подозрительно в контексте названия Clair Obscur, которое с французского переводится как «свет — тьма».

По отдельности эти детали могли бы быть совпадением, однако вместе они выглядят как довольно явная отсылка. Если Rockstar действительно решила почтить Clair Obscur, пасхалка получилась настолько незаметной, что её пришлось искать буквально покадрово.

Это далеко не единственная игровая отсылка, которую уже нашли в GTA 6. Ранее фанаты заметили возможный выпад Rockstar в сторону The Last of Us и её многочисленных переизданий.

Особенно забавно, что Clair Obscur вышла лишь в прошлом году. Если постер действительно является пасхалкой, Rockstar пришлось довольно быстро добавить эту отсылку в игру — и фанаты наверняка продолжат искать новые сюрпризы в следующих материалах по GTA 6.