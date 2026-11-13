Rockstar добавила в GTA 6 полноценный мультсериал, который можно будет посмотреть только внутри игры

В Grand Theft Auto 6 появится полноценное анимационное телешоу Macca and Friends. Посмотреть его можно будет непосредственно в игре: Rockstar подготовила не короткую пародийную вставку, а целый сериал с озвученными персонажами. Первые кадры проекта показали в эксклюзивном видеоролике, предоставленном студией.

Ранее Rockstar уже добавляла в игры серии вымышленные телеканалы и небольшие пародийные передачи. Однако Macca and Friends станет первым полноценным анимационным шоу такого масштаба во вселенной GTA. Действие сериала разворачивается в Вайс-Сити, а его персонажи уже появлялись в рекламных материалах Rockstar. На прошлой неделе компания даже представила футболки и кепки с изображениями героев.

Примечательно, что ролик с анонсом Macca and Friends полностью создан на игровом движке GTA 6. Это один из первых случаев, когда материалы, подготовленные на технологии новой игры Rockstar, появились за пределами официальных презентаций студии и демонстрации игрового процесса для Netflix.

Выход GTA 6 запланирован на 19 ноября 2026 года. Игра обещает стать одной из самых детализированных частей серии: ранее разработчики рассказывали о реалистичной физике жидкостей в бутылках, взаимодействии главных героев и необходимости поддерживать отношения между Люсией и Джейсоном. Возможность смотреть собственные телепередачи прямо в игровом мире станет еще одной деталью, расширяющей его наполнение.