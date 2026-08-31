Rockstar довольна тем, как работает GTA 6 на всех консолях, включая Xbox Series S

GTA 6 поразила всех геймеров своей расширенной презентацией, многие были удивлены тем, насколько потрясающе выглядит игра даже на базовой PS5. Детализированная механика игры, плотность NPC и более 600 000 анимаций оставили фанатов в восторге от предстоящей песочницы от Rockstar.

Карта GTA 6 в три раза больше, чем в Red Dead Redemption 2, и многие фанаты задаются вопросом, как игра будет работать на разных консолях, поскольку Rockstar пока показала только кадры с PS5. Как оказалось, компания уверена, что игра произведёт фурор на всех платформах.

По словам Kinda Funny Games на YouTube, Rockstar полностью уверена в хорошей работе GTA 6 на Xbox Series X|S. Энди Кортез, приглашённый на предварительный показ соруководителем студии Робом Нельсоном, сказал, что Rockstar подчеркнула, что довольна тем, как игра работает везде, включая оборудование Xbox.

Вопрос: Вы говорили что-нибудь об Xbox? Потому что игра также будет доступна на Series S и X.



Ответ: Они упомянули, что довольны тем, как игра выглядит и работает везде.

Ютубер также упомянул, что он очень уверен в том, что запуск GTA 6 не повторит ситуацию с Cyberpunk 2077, благодаря открытому диалогу с разработчиками Rockstar во время предварительного показа.

Cтудия пока не установила никаких целевых показателей производительности. Сообщается, что режим 60 кадров в секунду может быть запущен после выхода GTA 6, но в любом случае, похоже, Rockstar не беспокоится о том, как игра будет работать на Xbox Series X|S.

Конечно, у фанатов могут быть сомнения относительно того, как Series S будет работать с игрой, содержащей открытый мир с детализированными системами, особенно учитывая отсутствие показа видеоматериалов. Но комментарии Энди Кортеза говорят о том, что Rockstar также хорошо разбирается в этом вопросе.