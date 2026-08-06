Rockstar Games анонсировала "расширенный взгляд" на GTA VI: премьера 27 августа на Netflix и YouTube

Rockstar Games опубликовала короткое видео, в котором сообщила о предстоящем показе Grand Theft Auto VI: An Extended Look. Полная версия "расширенного взгляда" на игру выйдет 27 августа 2026 года: на Netflix - в 15:00 по восточному времени США (в 22:00 по Москве).

Сама игра Grand Theft Auto VI запланирована к релизу 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Уже сейчас доступен предзаказ на официальном сайте Rockstar. Видео-анонс получилось очень коротким (около 25–26 секунд) и вызвало бурную реакцию в комментариях: многие фанаты шутили, что даже трейлер теперь требует собственного трейлера, а коллаборация с Netflix выглядит особенно неожиданно для игровой индустрии. Это один из самых ожидаемых игровых проектов последних лет, и новый материал должен дать более подробный взгляд на геймплей и мир Vice City.