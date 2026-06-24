Rockstar Games анонсировали время старта предзаказов GTA 6, цены, бонусы предзаказа и Ultimate Edition

Компания Rockstar Games официально объявила дату начала предварительных заказов на долгожданный Grand Theft Auto VI - 25 июня 2026 года. Предзаказы будут открыты в полночь по местному времени в PlayStation Store, Microsoft Store и у других розничных партнеров.



После месяцев спекуляций и панических обсуждений в сообществе цена стандартного издания игры наконец подтверждена - она составит $79.99 для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Помимо стандартной версии, Rockstar предложит игрокам Grand Theft Auto 6: Ultimate Edition за $99.99, которая включает эксклюзивный набор премиального транспорта, оружия, одежды и сюжетных элементов, интегрированных в историю Джейсона и Люсии. Подробнее о бонусах на русском языке можно узнать на сайте https://www.rockstargames.com/VI

Релиз Grand Theft Auto VI состоится 19 ноября 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Rockstar Games подтверждает, что игра создается без использования генеративного ИИ, выстраивая свой мир "здание за зданием, улица за улицей", как и предыдущие части культовой серии. О выходе игры на PC на данный момент не объявлено.

Все игроки, оформившие предзаказ или купившие игру до 20 ноября, получат набор Vintage Vice City Pack. Этот бонусный набор предметов перенесет игроков в эпоху, "когда неон горел ярче всего", отсылая к атмосфере классической Вайс-Сити.

Владельцы цифровых версий игры смогут начать предварительную загрузку 12 ноября, чтобы гарантированно получить доступ к игре в день релиза. Физическая версия Grand Theft Auto VI поступит в продажу также с 12 ноября: внутри коробки будет находиться код для загрузки игры, что позволит владельцам физических копий присоединиться к предварительной загрузке.