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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 879 оценок

Rockstar Games обновила свой сайт в преддверии показа первого трейлера GTA 6

monk70
Новости

Rockstar Games обновила дизайн своего сайта, чтобы лучше адаптировать его к моменту публикации первого трейлера широко ожидаемой по игре GTA 6.

Как мы знаем, Rockstar объявила, что трейлер GTA 6 появится в декабре, и веб-сайт был соответствующим образом реорганизован, приняв более современный стиль, который позволит четко позиционировать обновления.

По сравнению с предыдущей версией, теперь есть основной раздел с четырьмя слотами и сразу под ним несколько прямоугольных блоков, которые включают в себя как изображение, так и заголовок.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
askazanov

Отлично! Ждём!!!

2
HomeWork

А в России игра будет не доступна! Ха-хаха! Уже представляю прыщавое личико геймеров...

1
Lelik_mc_kawai

они откроют черный флаг, и запустят зеленый лаунчер)

1
luVol

Ну кстати на пк да безпроблемно нельзя будет купить судя по закрытию возможности покупки гта дефектив эдишен у самих рокстар и гта 5 в стим (даже в сраном егс она скрыта)

0
UninformedReynold

На TGA анонс будет когда ж ещё если не там. Наверно затмит выбор игры года. Уже представляю хайп.

0
TSoft

Ждем что-то нового...

0
JLSTN

Лол будет если это не шестая часть а очередной овноремастер. Ну или ремейк

-1
luVol

Они могут сделать несколько анонсов, но что новая часть гта будет анонсирована тут уже вероятность очень большая после поста Д. Шрейра и поста самих рокстар. Не факт, что анонс будет на самом тга рокстар достаточно сделать пост в твиттере, чтобы это разошлось везде судя по многомиллионому просмотру их поста без конкретики)

0
Lelik_mc_kawai

будет не шестая, а "следующая часть" гта, инфа сотка!

но да не хватает ремейка гта 1-2

0
KANSERVATOR Lelik_mc_kawai

проще ввести 1-3 гта в гта 6, где в них можно будет играть на консольках или автоматах

0
Lelik_mc_kawai KANSERVATOR

а ты харош) ну хотя бы первые 2 части гта)

0