Rockstar Games обновила свой сайт в преддверии показа первого трейлера GTA 6

Rockstar Games обновила дизайн своего сайта, чтобы лучше адаптировать его к моменту публикации первого трейлера широко ожидаемой по игре GTA 6.

Как мы знаем, Rockstar объявила, что трейлер GTA 6 появится в декабре, и веб-сайт был соответствующим образом реорганизован, приняв более современный стиль, который позволит четко позиционировать обновления.

По сравнению с предыдущей версией, теперь есть основной раздел с четырьмя слотами и сразу под ним несколько прямоугольных блоков, которые включают в себя как изображение, так и заголовок.