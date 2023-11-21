Rockstar Games обновила свой сайт в преддверии показа первого трейлера GTA 6

Rockstar Games обновила дизайн своего сайта, чтобы лучше адаптировать его к моменту публикации первого трейлера широко ожидаемой по игре GTA 6.
Как мы знаем, Rockstar объявила, что трейлер GTA 6 появится в декабре, и веб-сайт был соответствующим образом реорганизован, приняв более современный стиль, который позволит четко позиционировать обновления.
По сравнению с предыдущей версией, теперь есть основной раздел с четырьмя слотами и сразу под ним несколько прямоугольных блоков, которые включают в себя как изображение, так и заголовок.
Отлично! Ждём!!!
А в России игра будет не доступна! Ха-хаха! Уже представляю прыщавое личико геймеров...
они откроют черный флаг, и запустят зеленый лаунчер)
Ну кстати на пк да безпроблемно нельзя будет купить судя по закрытию возможности покупки гта дефектив эдишен у самих рокстар и гта 5 в стим (даже в сраном егс она скрыта)
На TGA анонс будет когда ж ещё если не там. Наверно затмит выбор игры года. Уже представляю хайп.
Ждем что-то нового...
Лол будет если это не шестая часть а очередной овноремастер. Ну или ремейк
Они могут сделать несколько анонсов, но что новая часть гта будет анонсирована тут уже вероятность очень большая после поста Д. Шрейра и поста самих рокстар. Не факт, что анонс будет на самом тга рокстар достаточно сделать пост в твиттере, чтобы это разошлось везде судя по многомиллионому просмотру их поста без конкретики)
будет не шестая, а "следующая часть" гта, инфа сотка!
но да не хватает ремейка гта 1-2
проще ввести 1-3 гта в гта 6, где в них можно будет играть на консольках или автоматах
а ты харош) ну хотя бы первые 2 части гта)