Rockstar Games обвиняют в препятствовании расследованию по делу о профсоюзах, связанном с увольнениями сотрудников GTA 6

Британские депутаты заявили, что Rockstar Games якобы препятствует официальному расследованию, связанному с возможным нарушением трудовых прав сотрудников, уволенных в ходе конфликта вокруг профсоюзной активности в студии.

Речь идёт о деле после увольнения 34 работников, включая сотрудников из Великобритании и Канады, которое произошло в прошлом году и вызвало иск со стороны профсоюза Independent Workers of Great Britain. По версии профсоюза, действия компании могут быть связаны с попытками подавления профсоюзной деятельности.

В ходе продолжающегося расследования представители парламента Великобритании утверждают, что Rockstar не предоставляет полную документацию по делу, отказывается раскрывать материалы внутренней проверки и, по словам профсоюза, ограничивает доступ к процедурам обжалования решений об увольнении. Это вызвало обвинения в «закрытости и отказе от сотрудничества».

Несколько депутатов из Шотландии публично высказались по ситуации, заявив, что компания должна обеспечить прозрачность процесса и соблюдение прав сотрудников. Они также подчеркнули, что уволенные работники столкнулись с серьёзными последствиями, включая потерю дохода и в отдельных случаях — визовой поддержки.

Представители профсоюза утверждают, что Rockstar избегает личных встреч и даёт противоречивые объяснения по поводу причин увольнений, что, по их мнению, усиливает подозрения в целенаправленном давлении на организаторов профсоюза.

В самой компании официальных подробных комментариев по существу обвинений на момент публикации не приводилось. Расследование продолжается при участии британских властей.