Rockstar Games обвиняют в препятствовании расследованию по делу о профсоюзах, связанном с увольнениями сотрудников GTA 6

Британские депутаты заявили, что Rockstar Games якобы препятствует официальному расследованию, связанному с возможным нарушением трудовых прав сотрудников, уволенных в ходе конфликта вокруг профсоюзной активности в студии.
Речь идёт о деле после увольнения 34 работников, включая сотрудников из Великобритании и Канады, которое произошло в прошлом году и вызвало иск со стороны профсоюза Independent Workers of Great Britain. По версии профсоюза, действия компании могут быть связаны с попытками подавления профсоюзной деятельности.
В ходе продолжающегося расследования представители парламента Великобритании утверждают, что Rockstar не предоставляет полную документацию по делу, отказывается раскрывать материалы внутренней проверки и, по словам профсоюза, ограничивает доступ к процедурам обжалования решений об увольнении. Это вызвало обвинения в «закрытости и отказе от сотрудничества».
Несколько депутатов из Шотландии публично высказались по ситуации, заявив, что компания должна обеспечить прозрачность процесса и соблюдение прав сотрудников. Они также подчеркнули, что уволенные работники столкнулись с серьёзными последствиями, включая потерю дохода и в отдельных случаях — визовой поддержки.
Представители профсоюза утверждают, что Rockstar избегает личных встреч и даёт противоречивые объяснения по поводу причин увольнений, что, по их мнению, усиливает подозрения в целенаправленном давлении на организаторов профсоюза.
В самой компании официальных подробных комментариев по существу обвинений на момент публикации не приводилось. Расследование продолжается при участии британских властей.
Наивные петушки. Думают, что рокстар откроет все двери и разрешит копаться в корпоративных документах на пороге выхода гта 6?)))
Ну и где там ваш трейлер ? Как обычно новости писали ради бонусов.
Видимо, те челики что-то мутили в компании, ну и вроде бы сливали конфиденциальную инфу, вот их и выпнули. А профсоюзы — они всегда в доле в таких делах с увольнениями, тем более у такой крупной конторы, и срать им абсолютно, что работники нарушили условия контракта, за что и были уволены. Профсоюзу в общем и похер на этих работников, важно просто бабла стряхнуть, они на этом не мало пилят.
Rockstar -- как то вдруг вспомнилась аналогия с колосом на глиняных ногах, а вдруг и впрямь все не так гладко, как хотя показать, ведь игрушка сожрала не мало средств, опять же, ведь чем выше уровень тем больше нужно, чтоб его поддерживать...
Это уже интересно, так глядишь Рокстар из игровой компании станет политической партией.