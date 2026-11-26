В Grand Theft Auto 6 отсутствует привычная для предыдущей части функция повторного прохождения сюжетных миссий после их завершения. Об этом в комментарии изданию Kotaku рассказал старший дизайн-директор Rockstar Games Скотт Бутчард.

По его словам, команда рассматривала добавление меню повтора на ранних этапах разработки, однако в итоге от этой идеи отказались:

«По мере того как игра обретала цельную форму, эта механика начала противоречить истории, которую мы стремились рассказать, и ощущалась несколько чужеродной и оторванной. Нахождение как бы за пределами игры и переигрывание миссий действительно обесценивало сделанный вами выбор».

В отличие от GTA 5 и дополнения The Ballad of Gay Tony для GTA 4, где присутствовало меню перезапуска заданий и система медалей за выполнение дополнительных условий, шестая часть делает ставку на более глубокое погружение. По структуре повествования GTA 6 ближе к Red Dead Redemption 2 и классическим ролевым играм: последствия принятых решений напрямую влияют на развитие сюжета и состояние открытого мира, поэтому в проекте важен сам результат прохождения, а не идеальное закрытие чек-листа.

На данный момент у Rockstar Games нет планов по добавлению функции повтора миссий в будущих обновлениях.