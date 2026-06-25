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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 867 оценок

Rockstar Games открыла предзаказы на Grand Theft Auto 6 в ряде стран

AceTheKing AceTheKing

Компания Rockstar Games открыла предзаказы на Grand Theft Auto 6. На данный момент игра уже доступна для приобретения в ряде стран. Ценообразование варьируется в зависимости от региона:

  • США - $80 за стандартное издание игры и $100 за Ultimate-edition;
  • Великобритания - 70 и 90 фунтов;
  • Индия - 6000 и 7500 рупий;
  • Польша - 349 и 429 злотых;
  • Германия - 80 и 100 евро;
  • Турция - 4000 и 5000 турецких лир;
  • Украина - 3500 и 4500 гривен;
  • Япония - 9800 и 12280 иен.

Также в списке стран, где открыты предзаказы, значатся Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.

Игроки, оформившие предзаказ, получат набор Vintage Vice City. Владельцы Ultimate Edition получат доступ к эксклюзивным внутриигровым магазинам, особое задание по поиску ретро-автомобилей и некоторые уникальный контент.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X/S.

Индустрия 407
23
45
Комментарии:  45
Ваш комментарий
Skameri942

Судя по скриншотам игра выглядит откровенно плохо, ни будет не нормальной физики ни крутых фич добавляющих реализму, гта 5 в новой обёртке.

25
Alex Row

взял ультимейт. пробежался по комментам на пегаче- количество свидетелей провала игры, плохой графики и просто тех, кто заходит сообщить, как ему наплевать на игру возростает в геометрической прогрессии

22
Гамер132

Онлайн? Не будет на релизе. Геймплей? Не показали. Берите кота в мешке за 80). Особенно радует то, что за ультимейт получаешь какие-то краски и т.д. Сцука, будто фар край покупаю.

16
North235

Ну чтож. Ради новой GTA жаба душить не будет. Хотя консоль покупать ради одной игры всё ещё не хочу. Так что жду, когда откроют предзаказы на ПК.

12
001fess

Где геймплейный трейлер? Ничему не учатся, и учиться не хотят.

12
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