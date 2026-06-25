Rockstar Games открыла предзаказы на Grand Theft Auto 6 в ряде стран

Компания Rockstar Games открыла предзаказы на Grand Theft Auto 6. На данный момент игра уже доступна для приобретения в ряде стран. Ценообразование варьируется в зависимости от региона:
- США - $80 за стандартное издание игры и $100 за Ultimate-edition;
- Великобритания - 70 и 90 фунтов;
- Индия - 6000 и 7500 рупий;
- Польша - 349 и 429 злотых;
- Германия - 80 и 100 евро;
- Турция - 4000 и 5000 турецких лир;
- Украина - 3500 и 4500 гривен;
- Япония - 9800 и 12280 иен.
Также в списке стран, где открыты предзаказы, значатся Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.
Игроки, оформившие предзаказ, получат набор Vintage Vice City. Владельцы Ultimate Edition получат доступ к эксклюзивным внутриигровым магазинам, особое задание по поиску ретро-автомобилей и некоторые уникальный контент.
Релиз GTA 6 состоится 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X/S.
Судя по скриншотам игра выглядит откровенно плохо, ни будет не нормальной физики ни крутых фич добавляющих реализму, гта 5 в новой обёртке.
взял ультимейт. пробежался по комментам на пегаче- количество свидетелей провала игры, плохой графики и просто тех, кто заходит сообщить, как ему наплевать на игру возростает в геометрической прогрессии
Онлайн? Не будет на релизе. Геймплей? Не показали. Берите кота в мешке за 80). Особенно радует то, что за ультимейт получаешь какие-то краски и т.д. Сцука, будто фар край покупаю.
Ну чтож. Ради новой GTA жаба душить не будет. Хотя консоль покупать ради одной игры всё ещё не хочу. Так что жду, когда откроют предзаказы на ПК.
Где геймплейный трейлер? Ничему не учатся, и учиться не хотят.