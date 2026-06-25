Rockstar Games открыла предзаказы на Grand Theft Auto 6 в ряде стран

Компания Rockstar Games открыла предзаказы на Grand Theft Auto 6. На данный момент игра уже доступна для приобретения в ряде стран. Ценообразование варьируется в зависимости от региона:

США - $80 за стандартное издание игры и $100 за Ultimate-edition;

Великобритания - 70 и 90 фунтов;

Индия - 6000 и 7500 рупий;

Польша - 349 и 429 злотых;

- 349 и 429 злотых; Германия - 80 и 100 евро;

Турция - 4000 и 5000 турецких лир;

Украина - 3500 и 4500 гривен;

Япония - 9800 и 12280 иен.

Также в списке стран, где открыты предзаказы, значатся Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея.

Игроки, оформившие предзаказ, получат набор Vintage Vice City. Владельцы Ultimate Edition получат доступ к эксклюзивным внутриигровым магазинам, особое задание по поиску ретро-автомобилей и некоторые уникальный контент.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X/S.