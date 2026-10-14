Rockstar Games перенесла GTA 6 ради качества и открыла отдельную студию для создания NPC

Rockstar Games пришлось пересмотреть производственные планы Grand Theft Auto VI, когда разработчики поняли, что не успевают реализовать все задуманные элементы к первоначальному сроку. Как рассказал Bloomberg руководитель разработки Роб Нельсон, одной из проблем стало огромное количество неигровых персонажей, которых требовалось создать и анимировать.

По словам Нельсона, первоначальные оценки необходимых производственных мощностей выглядели настолько плохо, что Rockstar решила оперативно открыть в Лос-Анджелесе отдельную студию. Её сотрудники — сценаристы, продюсеры и режиссёры — сосредоточились исключительно на работе над NPC.

Это лишь один из примеров того, насколько сложной оказалась разработка GTA 6. Rockstar стремится наполнить мир многочисленными взаимосвязанными системами, чтобы события возникали естественно, а игроки могли отвлекаться от сюжетных заданий и находить собственные занятия.

Руководство признало, что выпустить игру в первоначально запланированные сроки, возможно, было бы реально, но результат не соответствовал бы внутренним ожиданиям команды. Поэтому релиз перенесли сначала на май, а затем на ноябрь 2026 года. В Rockstar подчёркивают, что дополнительные месяцы нужны для достижения желаемого уровня качества, а не из-за какой-то одной катастрофической проблемы.