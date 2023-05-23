Rockstar Games "стремится к совершенству" при создании Grand Theft Auto 6 ©

Rockstar Games "стремится к совершенству" при разработке Grand Theft Auto 6, говорит генеральный директор материнской компании Штраус Зельник.

Rockstar известна далеко и широко за создание одних из самых невероятно детализированных миров в играх. Начиная с Grand Theft Auto 5 в 2013 году и заканчивая Red Dead Redemption 2 в 2018 году, Rockstar пересмотрела представление о том, что возможно для приключенческих игр с открытым миром от третьего лица. Теперь разработчики намерены установить новую планку в Grand Theft Auto 6.

В недавнем интервью The Aarthi and Sriram Show генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник дал краткие комментарии о процессе Rockstar Games при разработке новых игр Grand Theft Auto, включая GTA 6.

В частности, Зельник обсудил сложный баланс между созданием новых частей любимой франшизы видеоигр и сохранением самобытности и тона серии в целом.

"Я думаю, что это проблема, с которой сталкиваются сотрудники Rockstar каждый раз, когда выходит новая часть Grand Theft Auto. С одной стороны, это должно быть что-то, чего вы никогда не видели раньше, с другой стороны, это должно отражать то чувство, которое мы испытываем к Grand Theft Auto. Это большой вызов для команды".

Ответ Rockstar - просто стремиться к совершенству; стремиться к совершенству, и мы добьемся его.

Руководство Take-Two Interactive неоднократно заявляло, что разработка GTA 6 "идет полным ходом", а также подтвердило, что предыдущие утечки информации о GTA 6 были реальными. Утечки не могли не сказаться на Rockstar Games, но команда продолжает упорно работать над проектом.

Компания телеграфировала о возможном выходе Grand Theft Auto 6 в 2024-2025 годах, на что указывает значительный скачок прогнозируемой прибыли за 25 финансовый год..