Rockstar Games "стремится к совершенству" при создании Grand Theft Auto 6

Rockstar Games "стремится к совершенству" при разработке Grand Theft Auto 6, говорит генеральный директор материнской компании Штраус Зельник.
Rockstar известна далеко и широко за создание одних из самых невероятно детализированных миров в играх. Начиная с Grand Theft Auto 5 в 2013 году и заканчивая Red Dead Redemption 2 в 2018 году, Rockstar пересмотрела представление о том, что возможно для приключенческих игр с открытым миром от третьего лица. Теперь разработчики намерены установить новую планку в Grand Theft Auto 6.
В недавнем интервью The Aarthi and Sriram Show генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник дал краткие комментарии о процессе Rockstar Games при разработке новых игр Grand Theft Auto, включая GTA 6.
В частности, Зельник обсудил сложный баланс между созданием новых частей любимой франшизы видеоигр и сохранением самобытности и тона серии в целом.
"Я думаю, что это проблема, с которой сталкиваются сотрудники Rockstar каждый раз, когда выходит новая часть Grand Theft Auto. С одной стороны, это должно быть что-то, чего вы никогда не видели раньше, с другой стороны, это должно отражать то чувство, которое мы испытываем к Grand Theft Auto. Это большой вызов для команды".
Ответ Rockstar - просто стремиться к совершенству; стремиться к совершенству, и мы добьемся его.
Руководство Take-Two Interactive неоднократно заявляло, что разработка GTA 6 "идет полным ходом", а также подтвердило, что предыдущие утечки информации о GTA 6 были реальными. Утечки не могли не сказаться на Rockstar Games, но команда продолжает упорно работать над проектом.
Компания телеграфировала о возможном выходе Grand Theft Auto 6 в 2024-2025 годах, на что указывает значительный скачок прогнозируемой прибыли за 25 финансовый год..
стремится к совершенству
Вы сначала выпустите, а потом будем смотреть какое там у вас "совершенство". )
При любом раскладе будет збс
Главное чтоб повестка не была в их понимании "путём к совершенству".
совершенство будет, когда труп в багажник можно будет класть.
Все знают, что совершенство недостижимо, а это значит - никогда.)
Ибо совершенство это Конец Пути.
Хм, совершенства достигнуть хотят.. Если нельзя будет грабить корованы и набигать - то и не следует говорить о каком-то там совершенстве.
А вообще после ухода Хаузеров лично мне за серию GTA немного боязно. Хотя может опасения напрасны, кто ж знает?
Это как минимум включает в себя заправку машин и переноску пушек в сумках и багажниках.
Посмотрим пока все игры кроме ремастеров которые делали другие люди были хороши ну если разработчики ударяться повесточку и цензуру может получится по всякому
а можно просто нормальную игру выпустить без всех этих заигрыванй с реализмом и детализацией там где не нужно, но с нормальным геймплеем? А не как 5 с ее десятком проходных заданий на одну более-менее, да и то под ручку проведенную. Дайте уже наконец нормальной свободы в геймплее, настоящей, а не "у нас тут можно ехать куда хочешь и на чем хочешь и выполнять одноразовые мини-игры, 10/10 игра года", как будто в других играх с открытым миром так нельзя делать
А можно поинтересоваться что именно ты понимаешь под свободой? И чего такого в предыдущих играх не было, что по твоему мнению там должно было быть?
Не знаю, что понимает он, я понимаю это так. В гениальной GTA4 было много свободы и крутых заданий, крутая физика NPC и транспорта, афигенная стрельба. Ничего этого в GTA5 не было. GTA5 была именно такой, какой её описали выше. Одноразовые убогие задания пачками, и только несколько нормальных. Очень убогая игра.
Хочу ещё одну игру уровня GTA4. Хочу забыть как страшный сон убогую GTA5.
Свободы там не было, живого и реагирующего на игрока города там не было, интерактива там не было. Когда тебе ставят цель уйти от погони, а вместо того чтобы самому решать как от нее уходить, тебя заставляют на кривоуправляющемся аквабайке уходить без возможности даже сойти с него, иначе геймовер - это не свобода. Когда ты лежишь со снайперкой, тебе дают описание цели, но не дают даже самому ее найти и выстрелить - это не свобода. Вся игра такая. Тебе ставят задание, но не дают самому решать что и как делать. А за пределами сюжета вообще делать нечего, вводить читы и давить ботов это скука смертная, хватило 5 минут в детстве посмотреть, как в тогдашний Сан-Андреас играли. А все эти мини-игры чисто на один раз развлечение, они бесполезны и сделаны для галочки. Игра не дает возможности эксперементировать
Согласен насчет физики и стрельбы в гта4, но для меня она такая же как и вся серия - незаслуженно распиаренная, но возможно после 5 мне стоит дать второй шанс, может со второго раза зайдет
Рокстар сделали реализм в ГТА4, только что? Массе она не понравилась, вот и всё. Все привыкли к ГТА3, где нет как такогого реализма, а аркада и безумие. Потому и 5 часть сделали такой же, чтобы игра понравилась массе.
Если они переплюнут планку рдр2 - это будет нечто вау.
Планку дна?))