Rockstar Games удалось избежать "кранчей" на финальном этапе создания GTA 6

Несмотря на всеобщее признание, разработка Red Dead Redemption 2 сопровождалась множеством проблем, включая так называемые «кранчи» (жёсткие переработки) в Rockstar Games. Из-за этого игровое комьюнити пристально следило за производством Grand Theft Auto 6, даже несмотря на обещания студии исправить подход к работе и улучшить условия труда.

Как сообщает издание The Guardian, реформы в компании дали плоды — финальный этап полировки проекта прошёл в штатном режиме и без авралов. По словам инсайдеров, в штаб-квартире Rockstar сейчас царит спокойная атмосфера.

Значительная часть команды закрыла свои задачи ещё около месяца назад и уже ушла на отдых. Источники отмечают, что разработчики берут заслуженные отгулы перед громкой премьерой после более чем десятилетнего производственного цикла.

«За месяц до релиза атмосфера в штаб-квартире Rockstar спокойная. Многие сотрудники уже закончили свою часть работы над проектом и берут отгулы в преддверии премьеры — более чем заслуженный отдых после более чем десяти лет разработки».

Впрочем, путь к релизу лёгким не был: за эти годы игра пережила как минимум один полный перезапуск разработки и несколько переносов даты выхода.

Релиз GTA 6 состоится уже в этот четверг, 19 ноября, на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.