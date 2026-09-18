Rockstar Games выпустила первые треки из официального саундтрека GTA 6

Rockstar Games в коллаборации с лейблом Atlantic Records официально анонсировали оригинальный саундтрек к грядущей Grand Theft Auto 6. Релиз альбома запланирован на 19 ноября, однако первые композиции доступны для прослушивания уже сейчас.
Главным хедлайнером релиза стал трек «RHYNO» от рэпера Travis Scott. Помимо него, в стартовый плейлист вошли:
- «That’s It» — Yung Lean feat. Future & Metro Boomin
- «Last Thing You Need» — Morgan Wallen
- «Macacoa 2000» — Rauw Alejandro
- «Bright Lights, Big City» — Keith Richards
- «Sexy Magic» — CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. и Etienne de Crécy
Все представленные композиции были написаны эксклюзивно для игры. Это означает, что помимо оригинальной музыки, игроков традиционно ждет масштабный внутриигровой плейлист из сотен лицензированных хитов прошлых лет — вроде тех, что звучали в официальных трейлерах.
Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
А в ПК версию можно будет свою музыку закинуть, какую захочешь. 😉😁
Не вот серьезно, этого засилья американкой и культуры и в ГТА 5 хватило по самое немогу. В других играх хоть разбавляют как-то хитами из тоже европейской 20. Там реально, и песни крутые берут за душу, иначе кто б голосовать стал. А здесь, ну да можно послушать разок, под ёрш и чипсы с воблой. Тока слова тогда разобрать сложно будет, и вообще будет пофиг -- музыка ли это, дождь ли барабанит-- просто фон без особых эмоций.
Не буду слушать, чтобы музыку не спойлерить. Буду кайфовать уже в самой игре ))
Надеюсь, хватит выдержки еще и консольные прохождения стороной обходить...
Раздражает,что со временем они радио обновляют.Владивосток фм - ну как так можно 🤬