Rockstar готовит сюрприз блогерам: новые партии ключей GTA 6 могут разослать за 7 и 2 дня до релиза

Rockstar Games, предположительно, готовит ещё две волны рассылки ранних копий Grand Theft Auto VI. На этот раз доступ к долгожданной игре могут получить блогеры и создатели контента, которые не вошли в первоначальный список получателей. Причём некоторым из них ключи могут достаться всего за 48 часов до официального релиза.

Об этом сообщил пользователь @nima02l в социальной сети X. По его информации, Rockstar планирует отправить дополнительные партии ключей за семь и два дня до выхода GTA VI — 12 и 17 ноября соответственно. Предполагается, что они предназначены преимущественно для создателей игрового контента, которым не удалось получить ранний доступ во время первой рассылки.

Подобный подход может быть частью маркетинговой стратегии Rockstar. Если игровые журналисты получают копии заранее для подготовки полноценных обзоров, то блогерам зачастую достаточно нескольких дней, чтобы записать первые впечатления, подготовить видеоролики и другой контент к моменту выхода игры.

Особенно интересна вторая предполагаемая волна рассылки. Получение GTA VI всего за два дня до релиза оставит блогерам совсем немного времени на знакомство с масштабным открытым миром. Впрочем, условия предоставления ранних копий и возможные ограничения на публикацию игрового процесса пока неизвестны.

Rockstar Games официально не подтверждала дополнительные рассылки, поэтому информация остаётся слухом.

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.