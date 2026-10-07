Rockstar хочет превратить GTA 6 в игру, из которой не захочется уходить после финала сюжета

Rockstar Games рассчитывает сделать открытый мир GTA 6 настолько насыщенным, чтобы игрокам было интересно возвращаться в него даже после завершения основной истории. Об этом рассказал глава разработки проекта Роб Нельсон, отметив, что команда не хочет сводить прохождение исключительно к последовательному выполнению сюжетных заданий.

Между миссиями игроки смогут самостоятельно решать, чем заняться в мире игры. Джейсон и Люсия смогут исследовать окружающие районы вместе или по отдельности, заниматься повседневными делами, посещать различные заведения или вновь отправляться на преступления. При этом открытый мир должен восприниматься не просто как пространство между двумя сюжетными эпизодами.

На такой подход Rockstar во многом вдохновил опыт Red Dead Redemption 2. По словам Нельсона, многие игроки продолжали возвращаться в игру после окончания истории, поскольку им было интересно просто находиться в её мире и заниматься различными делами. Теперь разработчики хотят добиться похожего эффекта в GTA 6.

При этом Rockstar не собирается навязывать игрокам один конкретный стиль прохождения. Желающие смогут последовательно двигаться по сюжету и устраивать привычный для серии хаос, тогда как другие игроки получат возможность уделять больше внимания персонажам, их отношениям и повседневной жизни.

Таким образом, Rockstar стремится сделать GTA 6 не только масштабной криминальной историей, но и полноценным виртуальным миром, который сохраняет привлекательность за пределами основной кампании.