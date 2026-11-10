Rockstar и ESPN показали тизер "Ночи в Вайс-Сити" - специального события на матче НБА перед релизом GTA 6

Rockstar Games продолжает масштабную маркетинговую кампанию в преддверии выхода Grand Theft Auto VI. Накануне релиза, 18 ноября, на канале ESPN состоится специальное событие — «Ночь в Вайс-Сити».

В 19:00 по восточному времени начнётся трансляция матча, в котором «Майами Хит» примут «Милуоки Бакс». В анонсе используется игра слов: команда из Майами «обменяет» свой город на Вайс-Сити. Билеты на матч НБА начинаются от 137 долларов.

Сама Grand Theft Auto VI выходит на PlayStation 5 и Xbox Series X|S 19 ноября.