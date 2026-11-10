ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 292 оценки

Rockstar и ESPN показали тизер "Ночи в Вайс-Сити" - специального события на матче НБА перед релизом GTA 6

RedDay13 RedDay13

Rockstar Games продолжает масштабную маркетинговую кампанию в преддверии выхода Grand Theft Auto VI. Накануне релиза, 18 ноября, на канале ESPN состоится специальное событие — «Ночь в Вайс-Сити».

18 ноября команда НБА Miami HEAT выступит в образе Vice City из Grand Theft Auto VI

В 19:00 по восточному времени начнётся трансляция матча, в котором «Майами Хит» примут «Милуоки Бакс». В анонсе используется игра слов: команда из Майами «обменяет» свой город на Вайс-Сити. Билеты на матч НБА начинаются от 137 долларов.

Сама Grand Theft Auto VI выходит на PlayStation 5 и Xbox Series X|S 19 ноября.

Мероприятия 12
25
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
maximus388

И в Лас-Вегасе во время этапа Ф1 21-22 ноября на Сфере будет реклама ГТА 6.
Самой ожидаемой игре десятилетия, самая масштабная и дорогая маркетинговая кампания.

5
BattleEffect

нужно БОЛЬШЕ рекламы

1