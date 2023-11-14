Rockstar ищет сетевого специалиста, который поможет создать онлайн-режим для Grand Theft Auto 6

Немыслимое количество инсайдов и слухов о следующей Grand Theft Auto наконец-то были официально подтверждены. Студия Rockstar Games недавно анонсировала скорый релиз трейлера для новой игры, которая обещает удивить своим открытым миром. По удивительному совпадению обстоятельств вместе с этим сообщением, студия активизировала набор новых сотрудников в команду.
Срочный поиск разработчиков в команду авторов прямо перед выходом дебютного трейлера Grand Theft Auto 6 выглядит достаточно неожиданно. Тем не менее, в этом пока не видно ничего тревожного. Согласно опубликованным вакансиям, в Rockstar Games требуются сотрудники разных направлений, но они не затрагивают ключевые роли в разработке, а значит, служат исключительно для усиления команды.
Самый большой интерес в объявлениях вызывает вакансия сетевого специалиста. Как отмечают в Rockstar Games, им в команду нужен опытный инженер со знанием языка C# и глубокими познаниями в сетевых инфраструктурах. Студия не стала уточнять, для чего ей нужен такой специалист, но дала четко понять, что он не присоединится к текущей команде поддержки Grand Theft Auto 5 и её онлайн-режиму.
Новый разработчик отправится в главный офис Rockstar Games, который предположительно занят исключительно разработкой новой Grand Theft Auto. Судя по всему, сетевой инженер будет задействован в разработке онлайн-режима игры, поскольку от него требуется развертывание серверов и структуризация объемного массива данных на серверах.
Надо же. В гта 6 онлайн будет и ищут работников... Просто сенсация.
Если учитывать то, что у них уже есть GTA 5 и онлайн режим к ней, а GTA 6 не сильно отличается, то зачем им ещё специалист? Типа они их увольняют, а потом снова нанимают даже для такого?
''а GTA 6 не сильно отличается'' это ты как понял?
Ты уже поиграл и увидел что отличий почти нет?
Это говорят те, кто проанализировал материалы из утечки, плюс логика подсказывает, что они пойдут простым путём.
Я не говорил, что отличий нет.
Кто бы сомневался
А не поздно ли?
Её же тут уже анонсировать собираются
Так у них ещё года три до онлайна...
Я свободен, берите меня!
Специалиста по микротранзакциям?
Вспомнилась история со Star Wars Battlefront от ЕА. Однажды выйдет GTA без сюжета, исключительно многопользовательская. Привлекательная для директоров и неинтересная для игроков. Возможно следующая после "шестёрки".
Предполагаю, что в сингле GTA 6 будет четверть всех возможностей игры, а за остальным попросят в онлайн.
Непонятно почему в слипинг догс не сделали онлайн-режим
Не надо нам никакого гта 6 потом гта 5 закроют что будем делать + рейдж мп прикроют будет вообще
Ну то, что в ГТА 6 будет онлайн режим- это очевидно, ведь именно благодаря ему пятерка до сих пор пользуется спросом. Уверен- как минимум треть игроков ГТА 5, особенно тех, кто не играл на релизе, а пришел позже, сходу впрыгнули в онлайн, проигнорировав сюжетку.
Хоть бы не нашли