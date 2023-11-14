Rockstar ищет сетевого специалиста, который поможет создать онлайн-режим для Grand Theft Auto 6

Немыслимое количество инсайдов и слухов о следующей Grand Theft Auto наконец-то были официально подтверждены. Студия Rockstar Games недавно анонсировала скорый релиз трейлера для новой игры, которая обещает удивить своим открытым миром. По удивительному совпадению обстоятельств вместе с этим сообщением, студия активизировала набор новых сотрудников в команду.

Срочный поиск разработчиков в команду авторов прямо перед выходом дебютного трейлера Grand Theft Auto 6 выглядит достаточно неожиданно. Тем не менее, в этом пока не видно ничего тревожного. Согласно опубликованным вакансиям, в Rockstar Games требуются сотрудники разных направлений, но они не затрагивают ключевые роли в разработке, а значит, служат исключительно для усиления команды.

Самый большой интерес в объявлениях вызывает вакансия сетевого специалиста. Как отмечают в Rockstar Games, им в команду нужен опытный инженер со знанием языка C# и глубокими познаниями в сетевых инфраструктурах. Студия не стала уточнять, для чего ей нужен такой специалист, но дала четко понять, что он не присоединится к текущей команде поддержки Grand Theft Auto 5 и её онлайн-режиму.

Новый разработчик отправится в главный офис Rockstar Games, который предположительно занят исключительно разработкой новой Grand Theft Auto. Судя по всему, сетевой инженер будет задействован в разработке онлайн-режима игры, поскольку от него требуется развертывание серверов и структуризация объемного массива данных на серверах.