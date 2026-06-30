Rockstar использует отдельные страницы Grand Theft Auto 6 с рекламой PlayStation

В сети появились сообщения о том, что сайт Rockstar Games якобы перестал упоминать Xbox в разделе предзаказов GTA 6, оставив только PlayStation 5. Это вызвало новую волну обсуждений возможного маркетингового соглашения между Rockstar и Sony.
Однако ситуация оказалась не такой однозначной. Основная страница GTA 6 на сайте Rockstar по-прежнему отображает версии игры как для PlayStation 5, так и для Xbox Series X|S. При этом существуют специальные маркетинговые ссылки, оформленные в фирменном стиле PlayStation, где акцент сделан исключительно на версии для PS5 и размещены только ссылки на предзаказ в PlayStation Store.
Подобные страницы, вероятно, используются в рамках рекламной кампании Sony. Ранее компания уже заявляла, что GTA 6 «лучше всего играется на PS5», а также подтвердила поддержку PS5 Pro Enhanced, улучшенную производительность и эксклюзивные функции для своей платформы.
Официально Rockstar не сообщала о каких-либо изменениях в доступности версии GTA 6 для Xbox. На обычной странице игры обе консольные версии представлены без ограничений.
гейстейшен не могли на экзах заработать ,теперь внесли чемоданы рокстар ,чтоб их мылостейшен как то окупился
Вот вам анти-реклама
Почему пупок Люсии имеет такую низкую детализацию, возможно это не текстура а просто метка пупка из карты нормали, это похожая ситуация с пальцами Томми в Дефиктив эдишен. Индусы чтоб их.