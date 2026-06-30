Rockstar использует отдельные страницы Grand Theft Auto 6 с рекламой PlayStation

В сети появились сообщения о том, что сайт Rockstar Games якобы перестал упоминать Xbox в разделе предзаказов GTA 6, оставив только PlayStation 5. Это вызвало новую волну обсуждений возможного маркетингового соглашения между Rockstar и Sony.

Однако ситуация оказалась не такой однозначной. Основная страница GTA 6 на сайте Rockstar по-прежнему отображает версии игры как для PlayStation 5, так и для Xbox Series X|S. При этом существуют специальные маркетинговые ссылки, оформленные в фирменном стиле PlayStation, где акцент сделан исключительно на версии для PS5 и размещены только ссылки на предзаказ в PlayStation Store.

Подобные страницы, вероятно, используются в рамках рекламной кампании Sony. Ранее компания уже заявляла, что GTA 6 «лучше всего играется на PS5», а также подтвердила поддержку PS5 Pro Enhanced, улучшенную производительность и эксклюзивные функции для своей платформы.

Официально Rockstar не сообщала о каких-либо изменениях в доступности версии GTA 6 для Xbox. На обычной странице игры обе консольные версии представлены без ограничений.