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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 904 оценки

Rockstar использует отдельные страницы Grand Theft Auto 6 с рекламой PlayStation

IKarasik IKarasik

В сети появились сообщения о том, что сайт Rockstar Games якобы перестал упоминать Xbox в разделе предзаказов GTA 6, оставив только PlayStation 5. Это вызвало новую волну обсуждений возможного маркетингового соглашения между Rockstar и Sony.

Rockstar сделала выбор? На сайте GTA VI появилась пометка "Лучше всего на PS5" - Xbox осталась не у дел?

Однако ситуация оказалась не такой однозначной. Основная страница GTA 6 на сайте Rockstar по-прежнему отображает версии игры как для PlayStation 5, так и для Xbox Series X|S. При этом существуют специальные маркетинговые ссылки, оформленные в фирменном стиле PlayStation, где акцент сделан исключительно на версии для PS5 и размещены только ссылки на предзаказ в PlayStation Store.

Подобные страницы, вероятно, используются в рамках рекламной кампании Sony. Ранее компания уже заявляла, что GTA 6 «лучше всего играется на PS5», а также подтвердила поддержку PS5 Pro Enhanced, улучшенную производительность и эксклюзивные функции для своей платформы.

Официально Rockstar не сообщала о каких-либо изменениях в доступности версии GTA 6 для Xbox. На обычной странице игры обе консольные версии представлены без ограничений.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
KILLA06

гейстейшен не могли на экзах заработать ,теперь внесли чемоданы рокстар ,чтоб их мылостейшен как то окупился

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KookyPentheus

Вот вам анти-реклама

Почему пупок Люсии имеет такую низкую детализацию, возможно это не текстура а просто метка пупка из карты нормали, это похожая ситуация с пальцами Томми в Дефиктив эдишен. Индусы чтоб их.