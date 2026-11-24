Rockstar Games полностью переработала системы симуляции транспорта для GTA VI, стремясь сделать поведение автомобилей, мотоциклов и самолётов более достоверным. Для этого разработчики не ограничились компьютерными моделями: после завершения GTA V часть команды занялась сборкой, модификацией и испытаниями настоящих машин. Об этом технический директор по физике Бен Лайонс рассказал в интервью TechRadar Gaming.
По словам Лайонса, полученный опыт оказался чрезвычайно полезен для работы над игрой. Сотрудники Rockstar изучали, как проектировать и настраивать автомобили для достижения высоких скоростей, а также наблюдали за их поведением в критических ситуациях — от разрыва шин до серьёзных аварий. Более того, команда даже одержала победу в своём классе на гонке Nürburgring 24 Hours.
«Это дало нам колоссальный опыт: мы узнали, как модифицировать, проектировать и настраивать реальные машины для достижения высокой скорости, а также что происходит с ними в критических ситуациях», — объяснил разработчик.
Похожий подход Rockstar применила к раллийным мотоциклам. Команде требовалось разобраться в особенностях управления двухколёсным транспортом и его отличиях от автомобилей, а также изучить поведение техники на асфальте и бездорожье. Эти знания должны помочь точнее передать ощущения от езды на разных типах транспорта.
Особенно серьёзно переработали физику самолётов. В GTA VI отдельно моделируются аэродинамические поверхности, пропеллеры, элементы управления и различные типы двигателей. На поведение воздушных судов также будут влиять турбулентность, облака и погодные условия.
Изменения затронули и систему повреждений авиатехники. Поломка отдельных компонентов сможет непосредственно сказываться на управлении самолётом
Вранье это всё.
Физика машин местами хуже чем в GTA 4 из 2008 года.
Первая же гонка максимально уё*ищная, физика транспорта как в Watch Dogs
В гта 6 на данный момент лучшая физика машин и повреждений
А также всем офисом срала в моушен-кэпчур, чтобы изучить физику прямой кишки и вывести реализм на новый уровень
булкин сказал что физика мега топ, как и другие автоблогеры, а еще гта 6 победила все игры в сравнение анимаций физики например rdr2 киберпук ластуху, и стала номер 1 в мире сейчас !! жирно? даааа