Rockstar Games полностью переработала системы симуляции транспорта для GTA VI, стремясь сделать поведение автомобилей, мотоциклов и самолётов более достоверным. Для этого разработчики не ограничились компьютерными моделями: после завершения GTA V часть команды занялась сборкой, модификацией и испытаниями настоящих машин. Об этом технический директор по физике Бен Лайонс рассказал в интервью TechRadar Gaming.

По словам Лайонса, полученный опыт оказался чрезвычайно полезен для работы над игрой. Сотрудники Rockstar изучали, как проектировать и настраивать автомобили для достижения высоких скоростей, а также наблюдали за их поведением в критических ситуациях — от разрыва шин до серьёзных аварий. Более того, команда даже одержала победу в своём классе на гонке Nürburgring 24 Hours.

«Это дало нам колоссальный опыт: мы узнали, как модифицировать, проектировать и настраивать реальные машины для достижения высокой скорости, а также что происходит с ними в критических ситуациях», — объяснил разработчик.

Похожий подход Rockstar применила к раллийным мотоциклам. Команде требовалось разобраться в особенностях управления двухколёсным транспортом и его отличиях от автомобилей, а также изучить поведение техники на асфальте и бездорожье. Эти знания должны помочь точнее передать ощущения от езды на разных типах транспорта.

Особенно серьёзно переработали физику самолётов. В GTA VI отдельно моделируются аэродинамические поверхности, пропеллеры, элементы управления и различные типы двигателей. На поведение воздушных судов также будут влиять турбулентность, облака и погодные условия.

Изменения затронули и систему повреждений авиатехники. Поломка отдельных компонентов сможет непосредственно сказываться на управлении самолётом