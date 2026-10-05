Rockstar изучала тёмную сторону Флориды для GTA 6 вместе с полицейскими и членами банд

Разработчики Rockstar Games провели масштабные исследовательские поездки по Флориде, чтобы реалистично воссоздать регион в GTA 6. Команда изучала не только Майами и окружающие города, но и общалась с людьми, которые позволяют увидеть совершенно разные стороны местной жизни — включая полицейских и членов банд.

Глава разработки Rockstar Аарон Гарбут рассказал, что работа над каждой игрой студии начинается с подобных поездок. На раннем этапе небольшая группа разработчиков отправилась из Майами через окрестные города и Флорида-Кис до Ки-Уэста. Во время путешествий сотрудники компании фотографировали окружающую местность, обсуждали будущую игру и собирали материал для виртуального мира.

Позже исследования становились масштабнее. Гарбут рассказал, что разработчики специально погружались в местную культуру, общались с жителями и собирали реальные истории. В какой-то момент Rockstar даже путешествовала по Флориде вместе с полицейскими и членами банд, чтобы лучше понять разные стороны жизни региона.

«Мы подробно всё изучаем, общаемся с местными жителями, слушаем множество историй и узнаём как можно больше. Мы путешествуем вместе с полицейскими и членами банд. Все очень дружелюбны. Некоторые люди при этом довольно пугающие», — рассказал Гарбут.

Исследователи Rockstar старались увидеть и максимально разные условия жизни во Флориде. По словам Гарбута, Майами сочетает богатство и бедность, роскошь и безумие, спокойных людей и опасные ситуации. Именно эти контрасты разработчики хотят перенести в GTA 6, чтобы игровая версия региона ощущалась разнообразной и убедительной.

Во время одной из поездок сотрудники Rockstar даже летали на небольшой высоте над мангровыми зарослями Эверглейдс, а затем оказались над стадионом во время концерта Бейонсе. Гарбут пошутил, что в тот день команда, вероятно, попала в местные новости.

Собранные материалы используются не только для создания окружения. Rockstar уделяет внимание диалогам прохожих, радиопередачам, рекламе и другим деталям, которые разработчики считают полноценной частью мира. При этом студия старается не копировать конкретные вирусные события из реальной жизни, поскольку за годы разработки подобные отсылки могут быстро устареть.