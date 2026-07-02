Rockstar может готовить официальные серверы сообщества для GTA 6 - на это указывают новые вакансии компании

Rockstar Games открыла несколько новых вакансий в подразделении Creator Platform, которые могут намекать на появление официальной системы серверов сообщества в GTA 6. В описаниях вакансий особое внимание уделяется инструментам для создателей контента, пользовательскому контенту (UGC), развитию игровых сообществ и технологиям серверов, а также напрямую упоминаются FiveM и RedM — популярные платформы для ролевых серверов GTA V и Red Dead Redemption 2.

Согласно официальному описанию Rockstar, команда Creator Platform занимается разработкой технологий, которые позволяют создателям создавать собственные игровые режимы, публиковать их, развивать сообщества и управлять полностью настраиваемыми серверами.

Интерес к этой теме подогревает и тот факт, что ещё в 2023 году Rockstar приобрела команду Cfx.re, стоящую за FiveM и RedM, пообещав развивать сообщество ролевых серверов и предоставить ему новые возможности. Новые вакансии могут свидетельствовать о том, что интеграция этих технологий продолжается и в перспективе может стать частью будущей онлайн-инфраструктуры GTA 6.

Впрочем, сама Rockstar пока не подтверждала, что Creator Platform напрямую связана с GTA 6. Поэтому говорить об официальной поддержке пользовательских серверов пока преждевременно — речь идёт лишь о выводах, основанных на опубликованных компанией вакансиях и уже известных инициативах вокруг FiveM и RedM.