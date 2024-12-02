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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 1 775 оценок

Rockstar может в скором времени опубликовать второй трейлер GTA 6

Gutsz
Новости

С момента премьеры дебютного трейлера Grand Theft Auto 6 прошёл ровно год. За это время практически никакой новой информации об игре от разработчиков из студии Rockstar Games не поступало. Авторы ограничились лишь несколькими заявлениями об активной фазе разработки и намёками на скорый релиз в 2025 году. Предполагается, что конкретные детали о проекте станут известны уже после публикации второго трейлера, который, возможно, появится в ближайшее время.

Трассировка лучей и генерация объектов: раскрыты технические особенности GTA 6

Внимательные поклонники серии Grand Theft Auto обратили внимание на изменения на официальном сайте шестой части. На первый взгляд эти изменения трудно заметить, но в структуре сайта появились ссылки, ведущие на плейлист официальных трейлеров игры на YouTube. Сам плейлист также был обновлён, хотя новых роликов или информации в него добавлено не было.

Пользователи предполагают, что это может быть подготовкой к скорой публикации второго трейлера GTA 6, который, судя по всему, будет сосредоточен на открытом мире игры и её геймплейных возможностях. Исходя из предыдущих шаблонов продвижения игр Rockstar, вторые трейлеры обычно появляются примерно через год после выхода первого.

-10
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
My life is a game

Опять гадания уже
Можно ли как то прекратить эти новости?Это ведь даже не инсайдеры говорят

17
JustA_NiceGuy

А что ты хотел от сотрудника PG? Что один, что другой, постят одну хрень.

4
PeremptoryMaddox

Уже год прошел с первого трейлера?? Нифига себе время летит, а Роки все такие же тормоза

5
JustA_NiceGuy

Они кинули кость народу чтобы акции поднять на фоне провала трилогии.

5
1barac9U7ada7

Может опубликовать. А может и не опубликовать. Но ведь когда ни будь обязательно опубликует. Можно ещё одну (или больше) новость забацать. Так и живём

3
Lvinomord
Rockstar может в скором времени НЕ опубликовать второй трейлер GTA 6
3
ZAUSA
Внимательные поклонники серии Grand Theft Auto обратили внимание

Внимательные или те, которые готовы ковыряться в мусорке возле офиса Rockstar?

2
Kasumi and Essex


Точно подметили...

1
Hgaarkxt

то что нужно

0
Пользователь ВКонтакте

Главное что бы они сделали все как надо , а то очередной амбициозный проект а на выходе багованая игра которую будут исправлять 2 и более лет , // Алексей Щелоков

0
LIMITRON

Охх целый год прошел мне 23 , а время всё так же ползёт медленней черепахи .. Когда все говорят что оно летит у меня по другому

0
Scorpion_GamePlay

Где то я читал такое, пол года назад

0
КристианПобединский

ну сталкер 2 вышел, на горизонте маячит халва 3, гта 6 тоже будем играть)

0
RECORDSMAN

Хоть что то но я догадался по идее

-1
супер пиявка

Rockstar может когда-нибудь опубликовать второй трейлер!

-1
Женя Свиридов

Трейлер выйдет в середине декабря

-1
alik12345

Стоп, какой год прошёл ?

Разве он не вчера вышел ?

-1
LIMITRON

363 долгих дня назад

-1
kotasha

Ну это не точно.

-1
Миханик Шестеренкин

А может не в скором.

-1
Антон Патриарх Логвинов
Rockstar может в скором времени опубликовать второй трейлер GTA 6

А может и не опубликовать.

-1