Rockstar может в скором времени опубликовать второй трейлер GTA 6

С момента премьеры дебютного трейлера Grand Theft Auto 6 прошёл ровно год. За это время практически никакой новой информации об игре от разработчиков из студии Rockstar Games не поступало. Авторы ограничились лишь несколькими заявлениями об активной фазе разработки и намёками на скорый релиз в 2025 году. Предполагается, что конкретные детали о проекте станут известны уже после публикации второго трейлера, который, возможно, появится в ближайшее время.

Внимательные поклонники серии Grand Theft Auto обратили внимание на изменения на официальном сайте шестой части. На первый взгляд эти изменения трудно заметить, но в структуре сайта появились ссылки, ведущие на плейлист официальных трейлеров игры на YouTube. Сам плейлист также был обновлён, хотя новых роликов или информации в него добавлено не было.

Пользователи предполагают, что это может быть подготовкой к скорой публикации второго трейлера GTA 6, который, судя по всему, будет сосредоточен на открытом мире игры и её геймплейных возможностях. Исходя из предыдущих шаблонов продвижения игр Rockstar, вторые трейлеры обычно появляются примерно через год после выхода первого.