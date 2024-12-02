Rockstar может в скором времени опубликовать второй трейлер GTA 6

С момента премьеры дебютного трейлера Grand Theft Auto 6 прошёл ровно год. За это время практически никакой новой информации об игре от разработчиков из студии Rockstar Games не поступало. Авторы ограничились лишь несколькими заявлениями об активной фазе разработки и намёками на скорый релиз в 2025 году. Предполагается, что конкретные детали о проекте станут известны уже после публикации второго трейлера, который, возможно, появится в ближайшее время.
Внимательные поклонники серии Grand Theft Auto обратили внимание на изменения на официальном сайте шестой части. На первый взгляд эти изменения трудно заметить, но в структуре сайта появились ссылки, ведущие на плейлист официальных трейлеров игры на YouTube. Сам плейлист также был обновлён, хотя новых роликов или информации в него добавлено не было.
Пользователи предполагают, что это может быть подготовкой к скорой публикации второго трейлера GTA 6, который, судя по всему, будет сосредоточен на открытом мире игры и её геймплейных возможностях. Исходя из предыдущих шаблонов продвижения игр Rockstar, вторые трейлеры обычно появляются примерно через год после выхода первого.
Опять гадания уже
Можно ли как то прекратить эти новости?Это ведь даже не инсайдеры говорят
А что ты хотел от сотрудника PG? Что один, что другой, постят одну хрень.
Уже год прошел с первого трейлера?? Нифига себе время летит, а Роки все такие же тормоза
Они кинули кость народу чтобы акции поднять на фоне провала трилогии.
Может опубликовать. А может и не опубликовать. Но ведь когда ни будь обязательно опубликует. Можно ещё одну (или больше) новость забацать. Так и живём
Внимательные или те, которые готовы ковыряться в мусорке возле офиса Rockstar?
Точно подметили...
то что нужно
Главное что бы они сделали все как надо , а то очередной амбициозный проект а на выходе багованая игра которую будут исправлять 2 и более лет , // Алексей Щелоков
Охх целый год прошел мне 23 , а время всё так же ползёт медленней черепахи .. Когда все говорят что оно летит у меня по другому
Где то я читал такое, пол года назад
ну сталкер 2 вышел, на горизонте маячит халва 3, гта 6 тоже будем играть)
Хоть что то но я догадался по идее
Rockstar может когда-нибудь опубликовать второй трейлер!
Трейлер выйдет в середине декабря
Стоп, какой год прошёл ?
Разве он не вчера вышел ?
363 долгих дня назад
Ну это не точно.
А может не в скором.
А может и не опубликовать.