Rockstar может запретить публикацию концовки GTA 6 даже после выхода игры

До выхода Grand Theft Auto 6 остаётся около двух недель. Игра, которая разрабатывалась годами, готовится стать крупнейшим развлекательным релизом в истории, превзойдя по масштабам премьеры фильмов, игр и музыкальных альбомов. Ожидается, что GTA 6 побьёт множество рекордов по всему миру.

Недавно выяснилось, что Rockstar Games и Take-Two могут использовать дополнительные меры защиты, чтобы спойлеры не испортили впечатления игроков. Причём речь идёт не только о периоде до релиза, но и о времени после выхода игры.

На странице поддержки Rockstar обнаружили правила публикации защищённых авторским правом материалов, в которых отдельно упоминаются спойлеры. Согласно политике компании, к ним относятся видео с концовками, подборки кат-сцен, сюжетные диалоги и другие важные раскрытия истории. При этом кат-сцены разрешено показывать в рамках полноценного прохождения или видео в формате прохождения с комментариями, тогда как отдельные ролики с игровыми кинематографическими сценами могут быть удалены.

Это означает, что пользователи, воспользовавшиеся новозеландским способом раннего запуска GTA 6, чтобы записать важные сюжетные моменты и опубликовать их в интернете, могут столкнуться с претензиями Rockstar и Take-Two. Компании известны активной борьбой с подобным контентом и способны быстро выявлять и удалять нарушающие правила публикации.

При этом политика сформулирована достаточно расплывчато: в ней не указано, когда именно публикация сюжетных спойлеров становится допустимой. Однако на YouTube до сих пор можно найти множество роликов со спойлерами GTA 5. Всего за полминуты поиска удалось обнаружить полные записи концовок игры, опубликованные спустя несколько дней после её выхода. В них раскрывался финал с несколькими возможными вариантами развития событий.

Важно учитывать, что правила Rockstar последний раз обновлялись в январе 2025 года. Поэтому маловероятно, что они были созданы исключительно для запуска GTA 6: скорее, это общая политика, распространяющаяся на все игры компании.

Rockstar подчёркивает, что приветствует публикацию игрового процесса, роликов и machinima, а также иногда самостоятельно делится подобными материалами в социальных сетях и на Rockstar Newswire. Однако для авторов контента существуют определённые ограничения.

Помимо сюжетных спойлеров, запрещена публикация внутриигровых телевизионных передач, использование читов, эксплойтов и способов быстрого получения денег, продвижение модификаций и портов, а также любые материалы, записанные до официального выхода игр.