Rockstar намекнула на популярную теорию о Джейсоне из GTA 6

Новая деталь из интервью Rockstar Games снова заставила игроков обсуждать популярную теорию о Джейсоне — одном из главных героев GTA 6. Фанаты давно предполагают, что персонаж может быть нейроотличным, в частности аутичным, и теперь слова одного из руководителей повествования студии лишь подогрели эти разговоры.

В центре GTA 6 окажутся Джейсон Дюваль и Люсия — пара в духе Бонни и Клайда, которая вместе погружается в преступный мир. После новых трейлеров и демонстрации игрового процесса игроки получили больше представления о характерах героев. Многие обратили внимание на манеру поведения Джейсона и его взаимодействие с окружающими.

Некоторые игроки с аутизмом заявили, что узнают в Джейсоне знакомые особенности поведения. В частности, герой выглядит более уверенно, когда получает конкретную задачу, чем во время общения с людьми, а также не всегда правильно считывает социальные сигналы. На этом фоне часть фанатов предположила, что Rockstar могла сделать персонажа аутичным.

Теперь эту теорию подогрели слова старшего вице-президента Rockstar по повествованию Руперта Хамфриса. В интервью Love Magazine он рассказал о мотивации Джейсона и объяснил, почему тот постепенно втягивается в преступную деятельность.

«Нужно понимать, что он идёт на такие шаги — занимается торговлей запрещенкой, становится грабителем банков и так далее — из-за своих материальных обстоятельств. Но многое здесь зависит от игрока: сам ли он считает, что должен это делать, или делает такой выбор, потому что устроен иначе, чем другие люди», — сказал Хамфрис.

Именно фраза о том, что Джейсон «устроен иначе, чем другие люди», привлекла внимание фанатов. Некоторые восприняли её как ещё один намёк на аутизм героя и объяснение того, почему во время демонстрации именно Люсия чаще брала на себя общение с окружающими.

При этом Rockstar прямо не подтверждала, что Джейсон аутичен или вообще является нейроотличным. Слова Хамфриса вполне могут относиться к характеру персонажа и свободе выбора игрока: разработчик говорил о том, что действия Джейсона и его отношение к преступной жизни во многом зависят от решений самого игрока. Кроме того, похожая формулировка не использовалась в отношении Люсии, которой также предстоит управлять.

Окончательно проверить теорию игроки смогут уже после выхода игры. GTA 6 выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.