Rockstar наняли целые команды сценаристов только для создания диалогов прохожих и радио в GTA 6

Старший вице-президент по написанию сценариев в студии Rockstar Games Руперт Хамфрис в интервью изданию Love Magazine раскрыл закулисье создания открытого мира Grand Theft Auto 6. Как оказалось, ради создания беспрецедентно живой атмосферы мегаполиса компания сформировала специализированные писательские группы в разных странах, отвечающие исключительно за так называемый «фоновый шум».

По словам руководителя, случайные диалоги на улицах и радиовещание требуют не меньшего внимания к деталям, чем основные сюжетные миссии. В студии в Лос-Анджелесе базируется специальная команда, пишущая исключительно фразы и реплики для пешеходов и уличных зевак. В то же время отдельные группы комедийных сценаристов и специалистов по рекламе, распределенные по офисам в Нью-Йорке, Лондоне и Лос-Анджелесе, целиком сосредоточены на наполнении эфира радиостанций, рекламных щитов и сатирических шоу.

Разработчик подчеркнул, что в Rockstar отказываются считать уличную болтовню чем-то второстепенным:

Мы объединили потрясающую команду авторов ради создания всего этого "фонового шума", оживляющего город. В команду вошли люди самых разных профессий и взглядов на жизнь, объединенные общим чувством юмора и желанием высмеять нелепость человеческого поведения, современных медиа и маркетинга. И никто из нас не воспринимает это как простой фон! Это часть общей ткани игры, формирующая ощущение присутствия в этом диком и живом мире.

Ожидается, что оценить звуковую и музыкальную атмосферу штата Леонида фанаты смогут еще до официальной премьеры. Уже скоро по игре может появиться свежий геймплейный ролик или хотя бы часть официального саундтрека:

Официальный релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.