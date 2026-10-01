Rockstar не обещает Disney World и SeaWorld в GTA 6, но клянётся передать дух Флориды

Rockstar намекнула, что GTA 6, скорее всего, обойдётся без некоторых знаковых достопримечательностей Флориды — например, Disney World и SeaWorld. В материале Game Informer старший вице-президент по художественному оформлению окружения Пол Макферсон ответил на вопрос о том, как в игру могут интегрировать такие места, как Disney World, SeaWorld и Universal Studios.

По его словам, не все эти локации попадут в GTA 6: студии приходится быть избирательной ради сюжета и игрового дизайна. При этом конечная цель — воссоздать подлинный опыт Флориды.

«Нам приходится постоянно оценивать разнообразие ландшафтов, городов, строений, достопримечательностей, видов, растений, скальных формаций и всего остального, прежде чем вместе с дизайном и нарративом сократить список до того, что лучше всего служит нуждам игры. Так что, хотя у нас может не быть тех самых мест, всё, что у нас есть, нацелено на полный флоридский опыт», — заявил он.

Rockstar не исключила конкретные локации прямо, но из комментария следует, что найти в GTA 6 все крупные аттракционы не получится. При этом в игре будет зоопарк, а животные станут важной частью проекта: обещают более 170 видов существ, включая редкие и легендарные породы, которые можно изучать. Студия также много времени провела во Флориде, изучая регион напрямую, и подтвердила, что в рамках исследований посещала стриптиз-клубы и ночные заведения.