Rockstar не станет навязывать игрокам романтические отношения Люсии и Джейсона в GTA 6

Глава разработки и содиректор Rockstar North Роб Нельсон рассказал IGN, какую роль отношения Джейсона и Люсии будут играть в GTA 6. По его словам, романтическая линия станет важной частью истории, однако игрокам не придётся активно развивать отношения героев, если им это неинтересно.

«Не хотите — не занимайтесь этим. Решать вам», — объяснил Нельсон. По сюжету обстоятельства будут постоянно заставлять Люсию и Джейсона оставаться вместе и работать сообща, поэтому они в любом случае проведут большую часть игры в качестве напарников.

При этом Rockstar не хочет навязывать игрокам романтику. Разработчики рассчитывают, что желающие смогут почувствовать эмоциональную связь между героями, а остальные просто смогут сосредоточиться на криминальных приключениях.

Для тех, кто захочет проводить больше времени вместе, в GTA 6 предусмотрены различные совместные активности. Люсия и Джейсон смогут гулять, держаться за руки, ходить в зоопарк, заниматься дайвингом, прыгать с парашютом, гулять по пляжу, кататься на каяках и, конечно, совершать ограбления.

По словам Нельсона, возможность играть за героев вместе должна создавать ощущение, будто игрок заботится об их отношениях и воспринимает их как единое целое.